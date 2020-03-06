Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо

"Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны", - говорится в сообщении.

Добавляется, что ведомство продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с МИД РФ и Роспотребнадзором. При поступлении дополнительной информации Ростуризм оперативно уведомит туроператоров, турагентов и туристов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3015, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 15 тысяч в 78 странах, скончались 265 человек.