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Туризм
2020-03-06T02:35+0300
https://ria.ru/20200306/1568223812.html
Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
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РИА Новости

Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо

02:35 06.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ростуризм на фоне распространения коронавируса просит туроператоров и турагентов предлагать туристам, планирующим посетить японский остров Хоккайдо, безопасные для здоровья страны, сообщается на сайте ведомства.
Ранее министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок на Хоккайдо из-за распространения там коронавируса.
"Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ведомство продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с МИД РФ и Роспотребнадзором. При поступлении дополнительной информации Ростуризм оперативно уведомит туроператоров, турагентов и туристов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3015, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 15 тысяч в 78 странах, скончались 265 человек.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаХоккайдоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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