Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Госдепартамент поднял до максимально высокого четвертого уровня "Не ездить" рекомендации относительно поездок на Гаити из-за разгула преступности там, говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.
"Жестокие преступления, такие как вооруженные грабежи и угон автомобилей, являются обычным явлением. Широко распространены похищения людей… Среди жертв похищений были и граждане США", - говорится в документе.
Там также сообщается об уличных беспорядках и неспособности местной полиции справиться с ними.
Социально-политический кризис в Гаити продолжается около года, протесты сентября-ноября 2019 года парализовали экономику страны и вынудили президента отменить выступление на Генассамблее ООН. Манифестанты обвиняют президента в коррупции, экономических проблемах и росте преступности. Правительство более года не может провести выборы нового парламента после истечения полномочий старого.
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