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Религия и мировоззрение
2020-03-06T02:00+0300
https://ria.ru/20200306/1568223419.html
Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
https://cdn24.img.ria.ru/images/151601/16/1516011675_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2a74fad34d0a99ea038bb25215b76f19.jpg
РИА Новости

Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост

02:00 06.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве. 8 марта 2018
Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве. 8 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Пышное празднование 8 марта противоречит тому, как человек должен вести себя во время Великого поста, но есть способы отметить и ничего не нарушить. О них рассказал клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских, протоиерей Максим Первозванский в интервью радио Sputnik.
У Русской православной церкви (РПЦ) неоднозначная позиция по поводу празднования 8 марта. По словам Максима Первозванского, некоторые священнослужители не одобряют Международный женский день из-за феминистических корней этого праздника.
"Поводом этого праздника является очень сомнительное событие с точки зрения церкви. С другой стороны, в последние годы СССР этот день превратился в некий женский праздник. Из праздника яростного феминизма он превратился в нормальный, добрый и семейный праздник. Многие православные люди с радостью поздравляют своих женщин с 8 марта", - пояснил священник.
Еще одной проблемой 8 марта с точки зрения христианских учений является то, что этот праздник довольно часто совпадает с Великим постом со строгими ограничениями в еде и поведении. Следовать им в праздничные дни сложно, но необходимо, рассказал Максим Первозванский в интервью радио Sputnik.
"Для православного христианина никакой праздник не является поводом для нарушения поста. Если мы говорим чисто про гастрономическую сторону, то тут правила поста не меняются. Другой вопрос, если вы приехали поздравить свою бабушку, то вы можете сесть за стол и съесть вкусный винегрет. Есть в пост все-таки можно, но салату оливье надо предпочесть винегрет", - рассказал священник.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковь8 марта
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