Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост

"Поводом этого праздника является очень сомнительное событие с точки зрения церкви. С другой стороны, в последние годы СССР этот день превратился в некий женский праздник. Из праздника яростного феминизма он превратился в нормальный, добрый и семейный праздник. Многие православные люди с радостью поздравляют своих женщин с 8 марта", - пояснил священник.

"Для православного христианина никакой праздник не является поводом для нарушения поста. Если мы говорим чисто про гастрономическую сторону, то тут правила поста не меняются. Другой вопрос, если вы приехали поздравить свою бабушку, то вы можете сесть за стол и съесть вкусный винегрет. Есть в пост все-таки можно, но салату оливье надо предпочесть винегрет", - рассказал священник.