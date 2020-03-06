На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии , на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.

Все россияне, по данным оператора, являются членами экипажа.

В пресс-службе посольства России в США сообщили РИА Новости, что дипломаты ожидают подтверждения этой информации от американских властей.

Ранее в Калифорнии зафиксировали первую смерть человека, вызванную коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на с 11 по 21 февраля на борту Grand Princess.

Изначально лайнер направлялся в мексиканский город Энсенада, однако в среду компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве меры провести предупреждения провести проверку пассажиров и членов экипажа.

Угроза распространения Covid-19

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане объявили в конце декабря прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. По мнению ученых, источником вируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в Ухане.

К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.

По информации на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 96 тысяч, умерли 3303 человека, вылечились более 53 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус распространяется и в других странах Европы.