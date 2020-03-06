На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.
Все россияне, по данным оператора, являются членами экипажа.
В пресс-службе посольства России в США сообщили РИА Новости, что дипломаты ожидают подтверждения этой информации от американских властей.
Ранее в Калифорнии зафиксировали первую смерть человека, вызванную коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на с 11 по 21 февраля на борту Grand Princess.
Изначально лайнер направлялся в мексиканский город Энсенада, однако в среду компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве меры провести предупреждения провести проверку пассажиров и членов экипажа.
Угроза распространения Covid-19
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане объявили в конце декабря прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. По мнению ученых, источником вируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в Ухане.
К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
По информации на 5 марта, число зараженных по всему миру превысило 96 тысяч, умерли 3303 человека, вылечились более 53 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус распространяется и в других странах Европы.
Российское правительство для борьбы с проникновением Covid-19 в страну ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса