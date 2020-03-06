Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны появились не только новые вызовы, но и новые возможности, которые будет правильно закрепить в конституции для будущих поколений.
"Часть поправок в конституцию фиксирует необходимость повышения нашего суверенитета и закрепляет это в основном законе страны", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.
"Но у нас появились не только новые вызовы, у нас появились и новые возможности. И то, чего мы вчера еще не могли делать в той же социальной сфере: обеспечить индексации пособий там, пенсий и так далее, сегодня мы можем это сделать, а значит, обязаны. А если это так, то будет правильно в основном законе это и закрепить", - сказал он.
Путин назвал выход на новые возможности общим достижением.
"И думаю, что и для будущих поколений, не обязательно на 20 лет... может быть, на большее тоже, может на 50, это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями для тех, кто будет заниматься государственным строительством на разных уровнях", - отметил президент.
Встреча с лидерами думских фракций, запланированная на вечер четверга, была проведена из-за плотного графика президента и затянувшимися переговорами по Сирии с президентом Турции после полуночи в пятницу. Президент, как и планировал, сначала провел встречи с лидерами фракций по отдельности, а потом совместную беседу, где поблагодарил их за работу над поправками в конституцию.
В середине февраля об этой встрече Путина попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Тогда он отметил, что есть просьба собрать четырех руководителей фракций, чтобы поговорить на тему поправок, обсудить предложения, которые есть у их руководителей. Президент пообещал, что встреча состоится.