Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции

"Но у нас появились не только новые вызовы, у нас появились и новые возможности. И то, чего мы вчера еще не могли делать в той же социальной сфере: обеспечить индексации пособий там, пенсий и так далее, сегодня мы можем это сделать, а значит, обязаны. А если это так, то будет правильно в основном законе это и закрепить", - сказал он.