Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы

Министерство иностранных дел "отстраняет от должности" четырех дипломатов и 11 должностных лиц из штата посольств и консульств Бразилии в Венесуэле, сообщила официальная газета правительства Бразилии.

Официальных разъяснений со стороны правительства и МИД пока не последовало, однако местные СМИ утверждают, что представители правительства Венесуэлы в Бразилии также получили уведомление о необходимости покинуть свои посты, что, по сообщениям прессы, может говорить о возможности разрыва дипотношений между странами.