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Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
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РИА Новости

Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы

01:25 06.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мар - РИА Новости. МИД Бразилии отзывает из Венесуэлы 15 дипломатов и сотрудников дипломатических представительств в Каракасе, Сьюдад-Гуайане и Санта-Элена-де-Уайрен.
Министерство иностранных дел "отстраняет от должности" четырех дипломатов и 11 должностных лиц из штата посольств и консульств Бразилии в Венесуэле, сообщила официальная газета правительства Бразилии.
Официальных разъяснений со стороны правительства и МИД пока не последовало, однако местные СМИ утверждают, что представители правительства Венесуэлы в Бразилии также получили уведомление о необходимости покинуть свои посты, что, по сообщениям прессы, может говорить о возможности разрыва дипотношений между странами.
Президент Бразилии Жаир Болсонару признал самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуаидо руководителем страны в 2019 году, после чего отношения с правительством Николаса Мадуро фактически прекратились.
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