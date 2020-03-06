Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Медики подтвердили заражение Медики подтвердили заражение коронавирусом у депутата французской Национальной ассамблеи (парламента), который был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает радио France Bleu со ссылкой на спикера Ришара Феррана

Ранее сообщалось, что парламентарий, представляющий партию "Республиканцы" от региона Эльзас, находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей.

По словам коллег депутата, 68-летний Жан-Люк Рейцер находится в одной из больниц эльзасского города Мюлуз. Последний раз он присутствовал на заседании парламента 25 февраля.

Спикер сообщил, что помимо депутата заражение коронавирусом выявлено у сотрудника парламентского буфета, который сейчас находится на домашнем карантине.

Во Франции число инфицированных коронавирусом, по последним данным, превысило 420, семь заболевших скончались. Эльзас является одним из очагов распространения заболевания.