Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли

"Я сторонник рыночной экономики, а не авторитарной социалистической или советской модели. Поэтому рынок земли существует во всем мире, вопрос модели рынка земли – это, действительно, дискуссионный вопрос, который обсуждается сейчас в парламенте... Конечно, я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок развитию экономики, фермерства, аграрного комплекса на Украине", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".