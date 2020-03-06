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Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли
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РИА Новости

Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли

01:01 06.03.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.
Верховная рада Украины в среду назначила нового премьера и обновила состав правительства.

"Я сторонник рыночной экономики, а не авторитарной социалистической или советской модели. Поэтому рынок земли существует во всем мире, вопрос модели рынка земли – это, действительно, дискуссионный вопрос, который обсуждается сейчас в парламенте... Конечно, я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок развитию экономики, фермерства, аграрного комплекса на Украине", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

При этом, по его мнению, вопрос возможности продажи земли иностранным компаниям или иностранным лицами должен решаться исключительно на референдуме.
Ранее парламент Украины приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок. Замглавы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что рассмотрение законопроекта может занять около двух месяцев.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В прошлом парламенте по этому вопросу не было консенсуса - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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