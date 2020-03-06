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Володин: фракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию
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РИА Новости

Володин: фракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию

01:01 06.03.2020 (обновлено: 02:44 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Все фракции Государственной думы поддерживают президентские поправки в конституцию, заявил спикер палаты Вячеслав Володин на встрече руководителей фракций с президентом Владимиром Путиным.
"Ваши поправки поддерживают все фракции. Мы считаем, что они отражают запрос общества максимально, поэтому мы надеемся, что, еще раз за это время обсудив со всеми, выйдем на рассмотрение (законопроекта). А дальше уже каждый свою позицию займет", - сказал Володин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что от КПРФ было внесено 114 предложений по поправкам в конституцию, 22 из них были учтены. Наиболее важными направлениями КПРФ считает социальную сферу, внимание к женщинам и детям, сохранение традиций в вопросе брака и семьи, а также вопросы образования, науки и культуры, поправки по которым также были одобрены.
"Что беспокоит? Беспокоит несколько вещей. У нас исчезают русские ... мы потеряли в последние годы почти 20 миллионов", - сказал Зюганов.
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
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Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне
Также в качестве вопросов, требующих дополнительного обсуждения, были названы недропользование, низкие зарплаты некоторых граждан РФ. Зюганов упомянул, что КПРФ подготовила целый ряд предложений для социальной сферы: в том числе забота о семье и многодетных матерях.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что не видит в законопроекте ни одной отрицательной поправки. Все они, по его мнению, скажутся положительно на государственном устройстве. Ранее Жириновский уже заявлял, что ЛДПР все внесенные поправки поддержит.
Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сказал, что фракция готова "к рассмотрению поправок во втором и третьем чтениях".
"Справедливая Россия" внесла 41 поправку, 14 из них учтены, в том числе принципиальная для нас поправка по индексации пенсий не реже одного раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы будущей конституции мы не забудем и про работающих пенсионеров", - сказал Миронов.
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
02:27
Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
Фракция "Единая Россия" считает особенно важным обсуждение поправок в конституцию в региональных парламентах и на встречах с избирателями, сказал глава ЕР Сергей Неверов. Руководитель фракции подчеркнул, что механизм прохождения всех этих обсуждений через процедуру голосования не позволит кому-либо внести изменения "кулуарно" или что- то поменять, все будут делать "только через обсуждение с людьми".
Неверов отметил, что крайне важным с точки зрения фракции ЕР является социальный блок - индексация социальных выплат и пенсий. Руководитель фракции отметил, что совсем недавно не было возможности даже для индексации материнского капитала, а пенсии недоиндексировались, подчеркнув, что сейчас эти нормы будут четко закреплены. При этом руководитель фракции сказал, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует дополнительного обсуждения - "тут надо еще очень серьезно рассчитывать и смотреть".
Как одни из самых поддерживаемых поправок Неверов упомянул поправки о суверенитете РФ, вопрос соотечественников, поддержки семьи и детей, культуры и других направлений.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
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Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию
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РоссияКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
США не меняют свою конституцию уже более 230 лет и ничего - живут лучше многих из нас. Может быть что-то в консерватории поменять?
6 марта, 02:35
Василий Кнутт
30110004
вот тут небольшое "обзорное" что хотят поменять [ссылка удалена]
6 марта, 04:07
Евгений Аею
3100100
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Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне
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