Володин: фракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Все фракции Государственной думы поддерживают президентские поправки в конституцию, заявил спикер палаты Все фракции Государственной думы поддерживают президентские поправки в конституцию, заявил спикер палаты Вячеслав Володин на встрече руководителей фракций с президентом Владимиром Путиным

"Ваши поправки поддерживают все фракции. Мы считаем, что они отражают запрос общества максимально, поэтому мы надеемся, что, еще раз за это время обсудив со всеми, выйдем на рассмотрение (законопроекта). А дальше уже каждый свою позицию займет", - сказал Володин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что от КПРФ было внесено 114 предложений по поправкам в конституцию, 22 из них были учтены. Наиболее важными направлениями КПРФ считает социальную сферу, внимание к женщинам и детям, сохранение традиций в вопросе брака и семьи, а также вопросы образования, науки и культуры, поправки по которым также были одобрены.

"Что беспокоит? Беспокоит несколько вещей. У нас исчезают русские ... мы потеряли в последние годы почти 20 миллионов", - сказал Зюганов.

Также в качестве вопросов, требующих дополнительного обсуждения, были названы недропользование, низкие зарплаты некоторых граждан РФ. Зюганов упомянул, что КПРФ подготовила целый ряд предложений для социальной сферы: в том числе забота о семье и многодетных матерях.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что не видит в законопроекте ни одной отрицательной поправки. Все они, по его мнению, скажутся положительно на государственном устройстве. Ранее Жириновский уже заявлял, что ЛДПР все внесенные поправки поддержит.

Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сказал, что фракция готова "к рассмотрению поправок во втором и третьем чтениях".

"Справедливая Россия" внесла 41 поправку, 14 из них учтены, в том числе принципиальная для нас поправка по индексации пенсий не реже одного раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы будущей конституции мы не забудем и про работающих пенсионеров", - сказал Миронов.

Фракция "Единая Россия" считает особенно важным обсуждение поправок в конституцию в региональных парламентах и на встречах с избирателями, сказал глава ЕР Сергей Неверов. Руководитель фракции подчеркнул, что механизм прохождения всех этих обсуждений через процедуру голосования не позволит кому-либо внести изменения "кулуарно" или что- то поменять, все будут делать "только через обсуждение с людьми".

Неверов отметил, что крайне важным с точки зрения фракции ЕР является социальный блок - индексация социальных выплат и пенсий. Руководитель фракции отметил, что совсем недавно не было возможности даже для индексации материнского капитала, а пенсии недоиндексировались, подчеркнув, что сейчас эти нормы будут четко закреплены. При этом руководитель фракции сказал, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует дополнительного обсуждения - "тут надо еще очень серьезно рассчитывать и смотреть".