Путин: голосование по поправкам в Конституцию должно пройти достойно

"Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры и результаты, которые ни у кого не будут вызывать сомнений. Мне кажется, что мы все вместе, уважаемые коллеги, сможем провести общероссийское голосование на достойном нашей страны уровне", - сказал он на встрече с руководителями фракций Госдумы.