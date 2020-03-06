Путин: голосование по поправкам в Конституцию должно пройти достойно

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет достойно, с высокими стандартами и чистотой
"Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры и результаты, которые ни у кого не будут вызывать сомнений. Мне кажется, что мы все вместе, уважаемые коллеги, сможем провести общероссийское голосование на достойном нашей страны уровне", - сказал он на встрече с руководителями фракций Госдумы.
"Главное - создать для граждан все условия для свободного волеизъявления по поправкам в основной закон - Конституцию РФ", - добавил Путин