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Путин: голосование по поправкам в Конституцию должно пройти достойно
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РИА Новости

Путин: голосование по поправкам в Конституцию должно пройти достойно

00:58 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет достойно, с высокими стандартами и чистотой
"Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры и результаты, которые ни у кого не будут вызывать сомнений. Мне кажется, что мы все вместе, уважаемые коллеги, сможем провести общероссийское голосование на достойном нашей страны уровне", - сказал он на встрече с руководителями фракций Госдумы.
"Главное - создать для граждан все условия для свободного волеизъявления по поправкам в основной закон - Конституцию РФ", - добавил Путин
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