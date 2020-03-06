Во Франции парламентарий госпитализирован с подозрением на коронавирус

Парламентарий, представляющий партию "Республиканцы" от региона Эльзас, находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей. Заражение коронавирусом нового типа еще не подтверждено.

Сообщается, что заболевший депутат последний раз присутствовал на заседании парламента 25 февраля.

Во Франции число инфицированных коронавирусом, по последним данным, превысило 420, семь заболевших скончались. Эльзас является одним из очагов распространения заболевания.