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Во Франции парламентарий госпитализирован с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

Во Франции парламентарий госпитализирован с подозрением на коронавирус

00:55 06.03.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Национальной ассамблеи (парламента) Франции госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на заболевание COVID-19, сообщает издание Journal du Dimanche.
Парламентарий, представляющий партию "Республиканцы" от региона Эльзас, находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей. Заражение коронавирусом нового типа еще не подтверждено.
Сообщается, что заболевший депутат последний раз присутствовал на заседании парламента 25 февраля.
Во Франции число инфицированных коронавирусом, по последним данным, превысило 420, семь заболевших скончались. Эльзас является одним из очагов распространения заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаФранцияВ мире
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