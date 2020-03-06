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https://ria.ru/20200306/1568222251.html
В квартире на западе Москвы нашли тела молодого человека и девушки
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РИА Новости

В квартире на западе Москвы нашли тела молодого человека и девушки

00:50 06.03.2020 (обновлено: 05:53 06.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Молодого человека и девушку обнаружили мертвыми в квартире на западе Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Она рассказала, что 5 марта в квартире жилого дома на улице Кастанаевской обнаружили тела молодого человека и девушки 1993 и 2001 годов рождения без признаков насильственной смерти.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - заявила Иванова.
Она добавила, что сейчас следователи работают на месте происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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