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2020-03-06T00:57+0300
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Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне
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РИА Новости

Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне

00:47 06.03.2020 (обновлено: 00:57 06.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСолдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Авторами закона о поправках в Конституцию России должны быть граждане страны, здесь им принадлежит определяющая роль, заявил президент Владимир Путин.
"Я уже неоднократно говорил это в разных ситуациях, в том числе и на рабочей группе, хочу это еще раз подчеркнуть: как бы мы с вами ни отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования", - сказал он на встрече с главами думских фракций, которая состоялась в Кремле.
"То есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане РФ. Им здесь принадлежит главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют", - добавил он.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
00:37
Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию
164110244
Обсудить 7
РоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Хм...это все "прекрасно". А где, собственно, можно ознакомится хотя бы с частью этих поправок о которых господин П. "и Ко" регулярно твердят? В прессе часто публикуются мнения тех или иных публичных личностей внести то, внести это, а нет то вносить не будем, а может будем. А конкретика где? Как писал один известный писатель: "Слово "сюрприз" всегда звучит зловеще."
6 марта, 01:45
Виталий Васин
4410101
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