Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Авторами закона о поправках в Конституцию России должны быть граждане страны, здесь им принадлежит определяющая роль, заявил президент Владимир Путин.
"Я уже неоднократно говорил это в разных ситуациях, в том числе и на рабочей группе, хочу это еще раз подчеркнуть: как бы мы с вами ни отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования", - сказал он на встрече с главами думских фракций, которая состоялась в Кремле.
"То есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане РФ. Им здесь принадлежит главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют", - добавил он.