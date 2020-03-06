Путин: авторами закона о поправках в Конституцию должны быть россияне

"Я уже неоднократно говорил это в разных ситуациях, в том числе и на рабочей группе, хочу это еще раз подчеркнуть: как бы мы с вами ни отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования", - сказал он на встрече с главами думских фракций, которая состоялась в Кремле.