Путин: удалось найти конструктивные решения по поправкам в Конституцию

"Представляется, что к настоящему времени в основном удалось найти необходимые конструктивные решения, которые позволят внести актуальные и востребованные жизнью изменения в основной закон. При этом не перегружать. Я хочу вас попросить не перегружать его предложениями, которые, безусловно, важны, но более уместны для использования в федеральных законах, региональных, в нормативных актах правительства", - сказал он.