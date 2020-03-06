Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T00:46+0300
https://ria.ru/20200306/1568222055.html
Путин: удалось найти конструктивные решения по поправкам в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568221793_0:236:3170:2019_1036x0_80_0_0_0553a4a2bb8150ca308e7d90839b0cfc.jpg
РИА Новости

Путин: удалось найти конструктивные решения по поправкам в Конституцию

00:46 06.03.2020
531
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думский фракций отметил, что в основном удалось найти необходимые конструктивные решения по поправкам в конституцию, которые позволят не перегружать закон.
"Представляется, что к настоящему времени в основном удалось найти необходимые конструктивные решения, которые позволят внести актуальные и востребованные жизнью изменения в основной закон. При этом не перегружать. Я хочу вас попросить не перегружать его предложениями, которые, безусловно, важны, но более уместны для использования в федеральных законах, региональных, в нормативных актах правительства", - сказал он.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
00:37
Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию
11201237
Обсудить 5
РоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Бои в районе Идлиба утихли после начала режима прекращения огня
09:26"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
08:43Бутан подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране
08:42В Россвязи рассказали о планах акционирования ФГУП "Космическая связь"
08:37В Крыму прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды
Лента новостейМолния