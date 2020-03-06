Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию

"При активном участии граждан, общества, парламентских партий проведена большая и содержательная работа по подготовке законопроекта о поправках в конституцию во втором чтении. И сегодня, уважаемые коллеги, хотел бы попросить вас консолидированно поддержать законопроект по внесению поправок в Конституцию РФ во втором, а затем и в третьем чтении", - сказал Путин на встрече в Кремле.