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Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию

00:44 06.03.2020 (обновлено: 00:55 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил глав фракций Государственной думы поддержать законопроект о поправках в конституцию.
"При активном участии граждан, общества, парламентских партий проведена большая и содержательная работа по подготовке законопроекта о поправках в конституцию во втором чтении. И сегодня, уважаемые коллеги, хотел бы попросить вас консолидированно поддержать законопроект по внесению поправок в Конституцию РФ во втором, а затем и в третьем чтении", - сказал Путин на встрече в Кремле.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
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РоссияКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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