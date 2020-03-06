Путин рассказал, что часто задерживается в Кремле допоздна

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая началась в Кремле уже за полночь, извинился за задержку в графике, отметив, что сам он часто остается в Кремле допоздна.
"Уважаемые коллеги, я прошу прощения за то, что у нас немного подвинулась наша встреча", - сказал Путин.
"Наоборот хорошо - 5-го начали, 6-го закончили", - пошутил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на что Путин ответил, что такое на официальных встречах происходит редко.
"Так-то я частенько так задерживаюсь, но на официальных - не так часто", - добавил президент.