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Путин рассказал, что часто задерживается в Кремле допоздна
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РИА Новости

Путин рассказал, что часто задерживается в Кремле допоздна

00:37 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая началась в Кремле уже за полночь, извинился за задержку в графике, отметив, что сам он часто остается в Кремле допоздна.
"Уважаемые коллеги, я прошу прощения за то, что у нас немного подвинулась наша встреча", - сказал Путин.
"Наоборот хорошо - 5-го начали, 6-го закончили", - пошутил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на что Путин ответил, что такое на официальных встречах происходит редко.
"Так-то я частенько так задерживаюсь, но на официальных - не так часто", - добавил президент.
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