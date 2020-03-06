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Путин: в РФ есть возможности для социально ориентированной политики
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РИА Новости

Путин: в РФ есть возможности для социально ориентированной политики

00:36 06.03.2020 (обновлено: 00:56 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России есть все возможности для реализации социально ориентированной политики, заявил президент Владимир Путин.
"У нас сейчас есть все возможности для реализации социально ориентированной государственной политики, основанной на потребностях наших граждан в повышении качества и уровня жизни", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.
"Мы все понимаем, насколько значима сегодня поддержка семьи, ее ценности, всесторонняя защита детей, обеспечение доступного образования и здравоохранения и, конечно, достойного уровня жизни людей старшего возраст", - добавил он.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
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По его словам, социальная сфера касается людей абсолютно всех возрастов.
"Высокие стандарты здесь должны одинаково соблюдаться во всех регионах и муниципалитетах", - подчеркнул он.
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РоссияВладимир ПутинОбществоПолитика
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