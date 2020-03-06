Путин: важно, чтобы обновленная Конституция консолидировала общество

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Важно, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
"Принципиально важно, чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество.
"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон", - отметил Путин.