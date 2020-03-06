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Путин: важно, чтобы обновленная Конституция консолидировала общество
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РИА Новости

Путин: важно, чтобы обновленная Конституция консолидировала общество

00:34 06.03.2020 (обновлено: 00:56 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Важно, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
"Принципиально важно, чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество.
"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон", - отметил Путин.
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РоссияКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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