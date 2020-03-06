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В УК и КоАП включат пункты о нарушениях при голосовании по Конституции
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РИА Новости

В УК и КоАП включат пункты о нарушениях при голосовании по Конституции

00:34 06.03.2020 (обновлено: 00:58 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в Уголовный кодекс РФ и КоАП, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по Конституции.
"Мы уже говорили с вами, что оно (голосование) будет организовано и проведено по модели президентских выборов. Это значит, что и ответственность за нарушения процедур должны быть такими же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента. Поэтому я дал поручения внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы", - сказал он на встрече с руководителями фракций.
Он добавил, что Общественная палата будет осуществлять контроль за проведением голосования.
"Прошу вас оказать содействие и ей, направить наблюдателей от всех партий", - добавил президент.
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РоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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