В УК и КоАП включат пункты о нарушениях при голосовании по Конституции

"Мы уже говорили с вами, что оно (голосование) будет организовано и проведено по модели президентских выборов. Это значит, что и ответственность за нарушения процедур должны быть такими же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента. Поэтому я дал поручения внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы", - сказал он на встрече с руководителями фракций.