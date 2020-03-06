В УК и КоАП включат пункты о нарушениях при голосовании по Конституции

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в Уголовный кодекс РФ и КоАП, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по Конституции.
"Мы уже говорили с вами, что оно (голосование) будет организовано и проведено по модели президентских выборов. Это значит, что и ответственность за нарушения процедур должны быть такими же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента. Поэтому я дал поручения внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы", - сказал он на встрече с руководителями фракций.
Он добавил, что Общественная палата будет осуществлять контроль за проведением голосования.
"Прошу вас оказать содействие и ей, направить наблюдателей от всех партий", - добавил президент.