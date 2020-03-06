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2020-03-06T08:13+0300
https://ria.ru/20200306/1568221549.html
Эксперты отнесли 38 банков к группе риска
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РИА Новости

Эксперты отнесли 38 банков к группе риска

00:14 06.03.2020 (обновлено: 08:13 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тридцать восемь российских банков могут столкнуться в течение ближайших 12 месяцев с дефолтом, это следует из индекса здоровья банковского сектора, составленного рейтинговым агентством "Эксперт РА".
Как отмечают эксперты, в последнем квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора впервые с начала 2018-го превысил 90%, что вызвано снижением числа дефолтов финансовых организаций. В частности, если в 2018 году лицензий лишились 57 банков, то в прошлом - лишь 28.
В то же время, как указывает "Эксперт РА", 38 кредитных организаций все еще находятся в зоне повышенного риска. При этом рейтинги данных банков в ближайшее время вряд ли улучшатся.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Странные новости... а где список таковых банков... или сидите теперь все тряситесь... а лучше сразу в «Грефбанк» переводите счета...
6 марта, 06:42
АИАлександр И.
10881101
После выкупа акций Сбербанка, можно начинать устранять лишних конкурентов.
6 марта, 07:37
Ири на
2260202
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