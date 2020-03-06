Эксперты отнесли 38 банков к группе риска

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тридцать восемь российских банков могут столкнуться в течение ближайших 12 месяцев с дефолтом, это следует из индекса здоровья банковского сектора, составленного рейтинговым агентством "Эксперт РА".
Как отмечают эксперты, в последнем квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора впервые с начала 2018-го превысил 90%, что вызвано снижением числа дефолтов финансовых организаций. В частности, если в 2018 году лицензий лишились 57 банков, то в прошлом - лишь 28.
В то же время, как указывает "Эксперт РА", 38 кредитных организаций все еще находятся в зоне повышенного риска. При этом рейтинги данных банков в ближайшее время вряд ли улучшатся.
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