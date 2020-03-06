Эксперты отнесли 38 банков к группе риска

Как отмечают эксперты, в последнем квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора впервые с начала 2018-го превысил 90%, что вызвано снижением числа дефолтов финансовых организаций. В частности, если в 2018 году лицензий лишились 57 банков, то в прошлом - лишь 28.