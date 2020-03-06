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Бесплатный сертификат на реабилитацию наркозависимых – билет в жизнь
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РИА Новости

Бесплатный сертификат на реабилитацию наркозависимых – билет в жизнь

08:00 06.03.2020
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© Из личного архива Константина НегелюзногоКонстантин Негелюзный проводит консультацию для пациента
Константин Негелюзный проводит консультацию для пациента
© Из личного архива Константина Негелюзного
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Наркозависимые люди могут вернуться к полноценной здоровой жизни совершенно бесплатно: в Ставропольском крае уже четыре года действует программа бесплатного лечения и реабилитации.
"Реабилитация – дорогой и не всем доступный продукт, поэтому региональное правительство создало условия, для того чтобы люди могли получать данную услугу бесплатно", – рассказал Константин Негелюзный, руководитель отдела консультирования межрегиональной общественной организации "Здоровое поколение Кавказа".
Любой человек, вставший на учет, получает бесплатный сертификат, который дает право пройти полный курс реабилитации на протяжении полугода. Для этого необходимо сначала обратиться в МОО "Здоровое поколение Кавказа".
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"Мы помогаем встать на учет, сопровождаем, собираем все документы, то есть не нужно больше бегать по инстанциям, достаточно прийти один раз к нам в офис и один раз – в наркологию. Человек в кратчайшие сроки поступает на курсы реабилитации", – отметил Константин.
При этом не имеет значения, из какого населенного пункта Ставрополья больной приехал.
Программа действует четыре года и уже показала свою эффективность. Только за прошлый год в ремиссии, то есть абсолютной трезвости, осталось 80% пациентов.

"Наркозависимые – такие же люди, – отметил Негелюзный. – После реабилитации возвращается здоровый человек, который полезен, социален, адаптивен".

Но в Ставропольском крае почти никто не знает, что существует такая программа, даже на уровне глав районов. А об этом необходимо рассказывать, объяснять людям, что они могут совершенно бесплатно вернуться к нормальной жизни, подчеркнул он.
"Когда удалось помочь хотя бы одному из десяти, когда видишь реальное преображение – ради этого стоит работать, заниматься этим", – заключил Константин Негелюзный.
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