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СМИ: Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"
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РИА Новости

СМИ: Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"

05:12 06.03.2020
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© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerАктер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет два эпизода мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика", которые будут транслировать на Netflix, сообщает Variety.

"Шоу сохранит дух оригинальной истории, но создаст мир и персонажей, выходящих за рамки книги Даля", — прокомментировал новость представитель Netflix.

Как рассказал источник изданию, одна из серий будет основана на сюжете одноименной повести Роальда Даля, а другую полностью посвятят вымышленному народу Умпа-Лумпов, с которым дружил кондитер Вилли Вонка.
Лауреат премии "Оскар" напишет сценарий, а также выступит режиссером и исполнительным продюсером проекта.
Дата выхода анимационного фильма пока неизвестна.
Кадр из фильма Чарли и шоколадная фабрика
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КультураТайка ВайтитиКино и сериалыНовости культурыNetflix
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