СМИ: Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"

"Шоу сохранит дух оригинальной истории, но создаст мир и персонажей, выходящих за рамки книги Даля", — прокомментировал новость представитель Netflix.

Как рассказал источник изданию, одна из серий будет основана на сюжете одноименной повести Роальда Даля, а другую полностью посвятят вымышленному народу Умпа-Лумпов, с которым дружил кондитер Вилли Вонка.