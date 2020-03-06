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Туризм
2020-03-06T03:19+0300
https://ria.ru/20200306/1568210456.html
В Новой Зеландии туристы встретились с самой большой акулой в мире
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РИА Новости

В Новой Зеландии туристы встретились с самой большой акулой в мире

03:19 06.03.2020
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CC0 / Pixabay/ JimmyDominico / Китовая акула
Китовая акула
CC0 / Pixabay/ JimmyDominico /
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пассажирам и членам экипажа во время круиза по наблюдению за дельфинами у Тауранги в Новой Зеландии удалост увидеть редкую китовую акулу, сообщает RNZ.
Это самая крупная рыба в мире, она может достигать 18 метров в длину.
Владелец круизной компании Брэндон Стоун рассказал, что китовая акула, проплывшая близко к борту его судна, была размером около 10 метров, но представляла собой впечатляющее зрелище.
По его словам, наблюдать ее можно было целых 30 минут. Хотя эти акулы — мирные гиганты, питающиеся планктоном, никто из туристов не поддался желанию поплавать вместе с ней.
"Она оказалась очень любопытной, — рассказал Брэндон Стоун. — Приближалась к лодке, это оказалось впечатляющим зрелищем для всех на борту".
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