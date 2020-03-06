В Новой Зеландии туристы встретились с самой большой акулой в мире

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пассажирам и членам экипажа во время круиза по наблюдению за дельфинами у Тауранги в Новой Зеландии удалост увидеть редкую китовую акулу, Пассажирам и членам экипажа во время круиза по наблюдению за дельфинами у Тауранги в Новой Зеландии удалост увидеть редкую китовую акулу, сообщает RNZ.

Это самая крупная рыба в мире, она может достигать 18 метров в длину.

Владелец круизной компании Брэндон Стоун рассказал, что китовая акула, проплывшая близко к борту его судна, была размером около 10 метров, но представляла собой впечатляющее зрелище.

По его словам, наблюдать ее можно было целых 30 минут. Хотя эти акулы — мирные гиганты, питающиеся планктоном, никто из туристов не поддался желанию поплавать вместе с ней.