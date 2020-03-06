The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Канадский певец и автор песен The Weekend (Эйбел Тесфайе) опубликовал на YouTube короткометражный фильм After hours, посвященный его одноименному альбому.

Музыкант покидает шоу Джимми Киммела. Но улыбка с его лица сразу пропадает, как только он оказывается за кулисами и выходит из студии. Он бродит по улицам Нью-Йорка и явно из-за чего-то переживает. Фоном звучат фрагменты треков из альбома.

Многие пользователи сравнили эту работу с фильмом "Джокер".

"Получилось очень похоже на драму Тодда Филлипса", — прокомментировал @Cody Wang.

"Напоминает сцену из "Джокера", где главный герой убивает трех парней в метро", — заметил @James Frame.

"Здесь показано, как он чувствует себя, когда не делает шоу. Очевидно, что у него разбито сердце", — написала @Lil Te.