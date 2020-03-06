Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-06T03:27+0300
https://ria.ru/20200306/1568210085.html
The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568210224_179:0:1953:998_1036x0_80_0_0_d7b273bc59aebdc509110a12b9961ed1.jpg
РИА Новости

The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours

03:27 06.03.2020
133
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Канадский певец и автор песен The Weekend (Эйбел Тесфайе) опубликовал на YouTube короткометражный фильм After hours, посвященный его одноименному альбому.
Музыкант покидает шоу Джимми Киммела. Но улыбка с его лица сразу пропадает, как только он оказывается за кулисами и выходит из студии. Он бродит по улицам Нью-Йорка и явно из-за чего-то переживает. Фоном звучат фрагменты треков из альбома.
Многие пользователи сравнили эту работу с фильмом "Джокер".
"Получилось очень похоже на драму Тодда Филлипса", — прокомментировал @Cody Wang.
"Напоминает сцену из "Джокера", где главный герой убивает трех парней в метро", — заметил @James Frame.
"Здесь показано, как он чувствует себя, когда не делает шоу. Очевидно, что у него разбито сердце", — написала @Lil Te.
Релиз пластинки состоится 20 марта. Пока неизвестно, сколько в нее войдет композиций. The Weekend представил только три трека: Heartless, Blinding lights и After hours.
Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе (The Weeknd)
20 февраля, 03:15Культура
The Weekend представил заглавный трек из нового альбома
000000
КультураМузыкаНовости культурыYouTubeНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
СМИ: Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
08:43Бутан подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране
08:42В Россвязи рассказали о планах акционирования ФГУП "Космическая связь"
08:37В Крыму прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды
08:37Роскачество рассказало, как выбирать цветы
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
Лента новостейМолния