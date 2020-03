"Восставший из мертвых" идет в президенты США, но погубит Украину

"Воскрешение" — именно это слово предпочитают американские и британские журналисты для того, чтобы описать произошедшее с Джо Байденом в гонке за право стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах США. "Воскрешение Джо Байдена почти завершено", — пишет британская The Guardian . "Воскрешение Байдена было беспрецедентным и своевременным", — вторит издание The Conversation . "Как Джо Байден вернулся из мертвых в гонке за Белый дом", — рассказывает читателям The Telegraph