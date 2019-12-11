Трамп нашел способ победить своих врагов с помощью Украины

Американская политическая элита затаила дыхание: совсем скоро (может быть, уже завтра) избиратели узнают много неприятной правды про "юную украинскую демократию" и про то, как высокопоставленные американские чиновники вместе с украинскими политиками занимались коррупцией на Украине. Попытки скрыть эту информацию по той же схеме, по которой заокеанские СМИ игнорируют или маргинализируют информацию об украинских нацистах, попавших в объективы фотокамер не только в Киеве, но и на улицах Гонконга, не получится — ибо сброс компромата в инфополе произойдет не где-нибудь, а прямо в конгрессе США. Президент Дональд Трамп лично оказывает медийную поддержку этой политической спецоперации, анонсировав, что его адвокат и эмиссар по особым поручениям Руди Джулиани успешно завершил визит на Украину, в рамках которого бывший прокурор смог найти достаточно желающих рассказать о преступлениях администрации Обамы.
"Он не сказал мне, что он нашел, но я думаю, что он хочет выступить перед конгрессом, — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед поездкой во Флориду. — Я слышал, он много чего нашел".
Можно отметить едва уловимый привкус удивления, который сквозит в материалах американских СМИ. Они, видимо, не понимают, каким образом в Киеве нашлось так много предателей своих (бывших) американских покровителей из клана и окружения Хиллари Клинтон. Вероятно, это связано с тем, что известный и неполиткорректный анекдот про партизанский отряд с предателем на американских факультетах международной журналистики не рассказывают.
Ирония судьбы: судя по тому, что говорит сам Руди Джулиани, на администрацию Барака Обамы, помимо всего прочего (а у Джулиани есть из чего выбрать в плане примеров американских коррупционных схем на Украине), собираются "повесить" те самые 5,3 миллиарда долларов, которые ушли на спонсирование киевского Майдана. Цитата из твиттера экс-прокурора Нью-Йорка: "Большая часть из 5,3 миллиарда долларов, выделенных США на помощь (Украине. — Прим. авт), о которых сообщается, что они были использованы ненадлежащим образом, была передана неправительственным организациям, являвшимся любимчиками посольства (США на Украине. — Прим. авт.)".
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Если смотреть на ситуацию с точки зрения профессионального прокурора, специализирующегося на расследованиях против мафиозных структур (а именно в этой сфере деятельности Джулиани заработал свою устрашающую репутацию), то такая атака выглядит очень разумно: перед сотрудниками Госдепа, а также администрации Обамы, которые занимались украинским вопросом, будет стоять выбор. Или публично признаться, что деньги пошли на самом деле на подкуп украинских силовиков, оплату боевиков и другие "технические" аспекты украинского переворота, или отвечать за нецелевое расходование средств. Судя по тому, что адвокат Трампа говорит именно о нецелевом расходовании, можно предположить, что сотрудников Госдепа и их украинских миньонов подвела элементарная жадность. Вместо того чтобы проводить все деньги по какой-нибудь секретной (но четко прописанной в бухгалтерии американских госструктур) статье расходов на "политическое влияние", они проводили оплаты через черные кассы, из которых можно и Майдан оплатить, и о своих личных финансовых интересах позаботиться в гораздо большей мере, чем это предполагают зарплаты и бонусы сотрудников Госдепа и спецслужб США. Конечно, налицо очевидная попытка посадить политических противников за "бухгалтерское нарушение", но это вполне в духе американской силовой системы, особенно ее антимафиозного направления. В конце концов, самый известный успех американской прокуратуры — посадка мафиозного босса Аль Капоне — состоялся вовсе не из-за многочисленных убийств, рэкета и других форм криминального бизнеса, а из-за банальных налоговых нарушений.
Важный аспект операции личного адвоката Трампа заключается в том, что одной из ее задач являются настоящие уголовные дела, а в идеальном сценарии — отправка за решетку конкретных сотрудников посольства США на Украине, Госдепа и администрации Барака Обамы.
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Будущее "досье Джулиани" создается не только для искрометного выступления в конгрессе (хотя оно, безусловно, необходимо Трампу в контексте защиты от импичмента), но и для того, чтобы лечь на стол генеральному прокурору США Уильяму Барру, близкому союзнику президента. Отправлять досье генеральному прокурору имеет смысл только в одном случае — если из этого может получиться настоящее уголовное преследование. И у экс-прокурора Нью-Йорка, который собирал это досье, достаточно компетенции для того, чтобы оценить, за что можно посадить условного сына Байдена и посла США на Украине, а за что — нельзя. Кстати, последнего назначенца эпохи Клинтон и Обамы на Украину — посла Йованович — сам Джулиани обвинил в даче ложных показаний конгрессу под присягой, что является уголовным преступлением.
До следующего акта этой политической трагикомедии осталось совсем недолго. В понедельник, выступая на радио, которым владеет бывший стратег избирательного штаба Трампа Стивен Бэннон, сам Джулиани заявил, что публикация его досье состоится в ближайшие дни.
После визита в Киев эмиссар президента Трампа активно выступает за сближение США и Украины, а публичность, с которой это делается, вероятно, призвана защитить самого Джулиани от обвинений в работе на Кремль. Впрочем, предложения о дружбе и сближении с Украиной носят довольно специфический характер, который вряд ли понравится администрации президента Зеленского. Джулиани пишет: "Изучая свои записи, я думаю, что широкомасштабное совместное расследование на Украине и в США позволило бы обнаружить и вернуть миллиарды, украденные мошенниками из обеих стран на самых высоких уровнях. Это был бы самый эффективный способ сблизить две наши страны".
2 октября, 17:57Бастион демократии
Президенту Украины на уровне личного адвоката президента США публично показали сладкий политический и экономический пряник: совместное расследование с администрацией Трампа против Байдена и других демократов, вероятно, даст возможность получить украденные "миллиарды долларов" и даже возможность разобраться с политическими противниками из обеих стран. Это для Зеленского может быть крайне актуальным предложением. За скобками твита Джулиани остался вопрос о том, что будет с Киевом, если Зеленский не сделает то, чего от него хотят в Белом доме. Судя по предыдущим действиям Трампа, готовность использовать кнут для достижения своих внешнеполитических целей у него однозначно есть.