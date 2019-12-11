Трамп нашел способ победить своих врагов с помощью Украины

Если смотреть на ситуацию с точки зрения профессионального прокурора, специализирующегося на расследованиях против мафиозных структур (а именно в этой сфере деятельности Джулиани заработал свою устрашающую репутацию), то такая атака выглядит очень разумно: перед сотрудниками Госдепа, а также администрации Обамы, которые занимались украинским вопросом, будет стоять выбор. Или публично признаться, что деньги пошли на самом деле на подкуп украинских силовиков, оплату боевиков и другие "технические" аспекты украинского переворота, или отвечать за нецелевое расходование средств. Судя по тому, что адвокат Трампа говорит именно о нецелевом расходовании, можно предположить, что сотрудников Госдепа и их украинских миньонов подвела элементарная жадность. Вместо того чтобы проводить все деньги по какой-нибудь секретной (но четко прописанной в бухгалтерии американских госструктур) статье расходов на "политическое влияние", они проводили оплаты через черные кассы, из которых можно и Майдан оплатить, и о своих личных финансовых интересах позаботиться в гораздо большей мере, чем это предполагают зарплаты и бонусы сотрудников Госдепа и спецслужб США. Конечно, налицо очевидная попытка посадить политических противников за "бухгалтерское нарушение", но это вполне в духе американской силовой системы, особенно ее антимафиозного направления. В конце концов, самый известный успех американской прокуратуры — посадка мафиозного босса Аль Капоне — состоялся вовсе не из-за многочисленных убийств, рэкета и других форм криминального бизнеса, а из-за банальных налоговых нарушений.