"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева, Татьяна Пичугина. Число инфицированных коронавирусом по всему миру приближается к ста тысячам. Covid-19 выявили в 76 странах. Специальных препаратов против него нет, вакцины проходят клинические испытания. Одни считают, что к лету все успокоится, другие предупреждают о неизбежности пандемии. РИА Новости разбирается, насколько опасна новая инфекция и как от нее защититься.

Карантин действительно эффективен

По данным ВОЗ, эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад. Там фиксируют чуть больше ста новых заражений в день (месяц назад было около трех тысяч). В других странах ситуация прямо противоположная: если в начале февраля за пределами КНР регистрировали несколько десятков инфицированных в день, то сейчас — больше двух тысяч. Причем за последние 48 часов эпидемия охватила еще 12 стран, в том числе Латвию и Украину.

В России официально подтвердили пока четыре случая заражения — два из них в Москве. Как сообщает Роспотребнадзор, заболевшие чувствуют себя удовлетворительно, а люди, с которыми они контактировали, определены и находятся под медицинским наблюдением — кто в больнице, кто у себя дома.

Кроме того, под контролем остаются почти семь с половиной тысяч человек, недавно приехавших из Китая, Южной Кореи и Ирана. Практически всем им рекомендовали соблюдать карантин. Однако есть несознательные граждане — только за последние пару дней из-под надзора попытались сбежать как минимум трое. И один из нарушителей — врач.

© ВОЗ К 6 февраля в сутки регистрировалось 25 новых случаев коронавирусной инфекции за пределами Китая. Месяц спустя этот показатель увеличился почти в сто раз © ВОЗ К 6 февраля в сутки регистрировалось 25 новых случаев коронавирусной инфекции за пределами Китая. Месяц спустя этот показатель увеличился почти в сто раз

"На самом деле предприняты беспрецедентные карантинные меры и в Китае, и в России. И это сейчас единственное реальное оружие против коронавируса. Оно очень хорошо работает. Когда границы закрывают, коэффициент передачи вируса уменьшается. Если при этом все носят маски, а общеобразовательные учреждения уходят на карантин, у возбудителя просто нет возможности быстро распространиться. Если бы при сезонном гриппе мы делали то же самое, у нас не было бы никаких эпидемий", — рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.

Носитель вируса заразен

По расчетам Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Рабочей группы по Covid-19, чтобы остановить болезнь, нужно отследить 70-90 процентов контактов пациента. Но даже эта стратегия сработает только при условии, что новых случаев передачи вируса до появления первых симптомов болезни у его носителя — менее одного процента.

С одной стороны, пример Китая, чьи власти строгими карантинными мерами сбили прирост инфицированных, подтверждает эту теорию. С другой, те же китайские медики говорят , что бессимптомная передача коронавируса возможна. Так, одна из жительниц Уханя, приехавшая в гости к родственникам, заразила их всех. При этом у нее не наблюдалось никаких признаков заболевания, даже когда члены ее семьи уже обратились за помощью к врачам. Инкубационный период у этой пациентки составил 24 дня, что почти в два раза превышает срок карантина во многих странах.

Большинство специалистов все же ограничивают инкубационный период Covid-19 двумя неделями (в среднем — шесть с половиной дней). Вирус передается в основном воздушно-капельным путем. Один заболевший может заразить в незащищенной популяции, судя по всему, не больше трех человек.

Беременные на поздних сроках, получив инфекцию, могут не опасаться, что передадут ее будущему ребенку. Это показали китайские медики, наблюдая рожениц, которым сделали кесарево сечение.

Поцелуи и рукопожатия отменяются

наиболее уязвимых перед новой заразой, дают примерно одинаковые общие рекомендации, хотя и с учетом местных нюансов. Пока нет точных данных , какова доля прямых контактов при передаче SARS-CoV-2 (соответственно, неизвестно, в каком соотношении происходит инфицирование через предметы). Поэтому эпидемиологические службы, особенно в странах,перед новой заразой, дают примерно одинаковые общие рекомендации, хотя и с учетом местных нюансов.

© Исследовательская группа вычислительной эпидемиологии Института Роберта Коха (Германия) Риск развития эпидемии коронавирусной инфекции за пределами Китая. Наиболее уязвимы Иран и Япония. Вероятность эпидемии в России невысока. Ворота для инфекции — три главных аэропорта страны: Шереметьево (Москва), международный аэропорт Владивостока и Пулково (Санкт-Петербург) © Исследовательская группа вычислительной эпидемиологии Института Роберта Коха (Германия) Риск развития эпидемии коронавирусной инфекции за пределами Китая. Наиболее уязвимы Иран и Япония. Вероятность эпидемии в России невысока. Ворота для инфекции — три главных аэропорта страны: Шереметьево (Москва), международный аэропорт Владивостока и Пулково (Санкт-Петербург)

Так, во Франции, где уже зарегистрировано 212 случаев коронавирусной инфекции, министр здравоохранения Оливье Веран призвал соотечественников отказаться от традиционных приветственных поцелуев la bise. В Швейцарии порекомендовали избегать рукопожатий. А директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан в своем твиттере даже предложила несколько альтернативных способов приветствия.

We need to adapt to this new disease #COVID19 https://t.co/SiCL6dX2dQ — Dr Sylvie Briand (@SCBriand) March 1, 2020

Саудовская Аравия, где зафиксирован пока один случай заражения коронавирусом, временно запретила своим подданным посещать священные для мусульман Мекку и Медину.

Как правильно использовать маски

"Маски, конечно, неидеальны. Они "подсасывают" немного с боков. Но если надеть как можно плотнее, риск инфекции уменьшается на порядок. В нашей стране покупать маски пока неактуально. У нас не настолько серьезная ситуация с коронавирусом", — считает вирусолог Павел Волчков.

По мнению заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова академика Виталия Зверева, медицинские маски не столь надежно защищают от вирусов, как принято считать.

© Иллюстрация РИА Новости Специфического препарата против коронавируса SARS-CoV-2 нет. Вакцина пока в разработке. Антибиотики и народные средства не защитят от инфекции, а вот ношение масок и соблюдение карантинных мер помогут ограничить распространение болезни © Иллюстрация РИА Новости Специфического препарата против коронавируса SARS-CoV-2 нет. Вакцина пока в разработке. Антибиотики и народные средства не защитят от инфекции, а вот ношение масок и соблюдение карантинных мер помогут ограничить распространение болезни

"Маски, продаваемые в аптеках, ограничивают проникновение вируса примерно на 20 процентов. Кроме того, повязку надо менять каждые два часа. Как только она намокает, тут же становится бесполезной. Средства защиты стоит носить в общественном транспорте, помещениях, где работает много людей. А вот на улице нет смысла. Во-первых, вероятность поймать вирус на свежем воздухе минимальна. Во-вторых, маска затрудняет дыхание, и если у людей есть проблемы с сердцем или легкими — они только усугубятся", — отметил ученый.

Роспотребнадзор для защиты от Covid-19 советует тщательнее соблюдать личную гигиену — чаще мыть руки, обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, не касаться глаз, носа и рта грязными руками, а при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать врача. Подробные меры профилактики публикует сайт мэрии Москвы.

Какие противовирусные лекарства бесполезны

Лекарств, убивающих новый коронавирус, пока нет. За последний месяц исследователи предлагали использовать как минимум три уже существующих препарата, безопасность которых доказана.

Прежде всего речь идет о ремдесивире — нуклеозидном аналоге, помогающем против лихорадки Эбола. В начале февраля китайские ученые показали , что этот препарат успешно подавляет инфекцию на клеточных культурах. Кроме того, ремдесивир и родственные ему соединения сумели справиться с высоколетальным коронавирусом кошек. В Китае уже идут клинические испытания на людях. Неделю назад о начале тестирования на пациентах сообщили и американцы.

Другие вероятные лекарственные средства широкого спектра действия — рибавирин, ритонавир, а также препараты интерферона-бета. Их рекомендует использовать Минздрав России.

"Есть огромное количество противовирусных препаратов в виде нуклеозидных аналогов — своеобразных структурных подобий природных нуклеотидов, которые используются для синтеза РНК. Когда вирус попадает в организм, он начинает очень быстро размножаться. Следовательно, увеличивается синтез РНК. Нуклеозидные аналоги могут его блокировать и таким образом тормозить стремительное распространение вируса по организму. Но это работает, только если препараты хорошо подобраны. В случае с Covid-19 этого пока не произошло. Да, некоторые лекарства показывают небольшую эффективность, но на самом деле они могут быть крайне вредны. Потому что вирусная система очень быстро уходит от таких нуклеозидных аналогов — буквально за время инфекции одного конкретного пациента. В результате препарат перестает действовать на вирус и при этом начинает давить собственные РНК-синтетические процессы больного. Отсюда осложнения на почки, печень и всю выделительную систему. Но на данный момент ничего лучше нуклеозидных аналогов у нас нет", — отметил Павел Волчков.

Что касается разрекламированных противовирусных препаратов вроде арбидола или кагоцела, то они, по мнению исследователя, неэффективны в лечении не только коронавируса, но и вируса гриппа.

Антибиотики не помогают

"Насколько я знаю, лекарством именно от коронавируса никто серьезно не занимался, потому что он не представлял особой опасности. Будут ли работать нынешние антивирусные препараты против Covid-19, неизвестно. Но точно не стоит лечиться антибиотиками, потому что это лекарства, действующие на клетки, а вирусы клеточного строения не имеют. Иногда антибиотики назначают при вирусных инфекциях для предотвращения осложнений — чтобы избежать присоединения какой-то бактериальной инфекции. Но на сами вирусы они не действуют. Можно в целом поднять иммунитет народными средствами — чесноком, молоком с медом. Это, в принципе, полезно, но надо помнить, что тот же чеснок может негативно влиять на частоту сердечных сокращений. А от меда у некоторых развивается серьезная аллергия", — уточнил Виталий Зверев.

Почему не стоит надеяться на вакцину

О начале клинических испытаний вакцины от нового коронавируса уже сообщили американские , китайские и французские исследователи. В России над этим работают сразу несколько научных групп.

В конце января директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор" Ринат Максютин рассказал изданию Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", что его сотрудники заняты созданием вакцины против SARS-CoV-2. Месяц спустя вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции, сообщила, что уже готовы пять прототипов будущего средства.

По словам Павла Волчкова, препарат, скорее всего, создадут на основе вируса везикулярного стоматита.

"С помощью технологии обратной генетики вирус разбирается на части. Затем создается клеточная система, обычно in vitro, для сборки вирусной частицы так, чтобы внутри не было вирусного генома. В такой вектор-пустышку интегрируются небольшие части SARS-CoV-2. Фактически все, что такая частица умеет, — это инфицировать клетки один раз и доставить туда элементы коронавируса. Если вакцинировать таким синтетическим вирусом, то в сыворотке крови появится достаточное количество нейтрализующих антител и привитый человек будет защищен от инфекции", — объяснил исследователь.

Однако быстро внедрить в практику такой препарат не получится, считает Виталий Зверев.