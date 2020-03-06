Эксперты рассказали, куда чаще всего летали россияне этой зимой

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Специалисты туристического поисковика подвели итоги зимы 2019-2020 и выяснили, что спрос на перелеты в Минск и на тайский остров Пхукет сократился в этом году на 19 и два процента соответственно, сообщает Aviasales.

Кроме того, по данным сервиса, его клиенты на четверть реже стали летать в Грозный и Томск и на три процента реже — в Ставрополь и Новый Уренгой.

Однако есть маршруты, ставшие у наших соотечественников в два раза популярнее, чем прошлой зимой: Милан, Анталья, Тиват, Рига, Вена, Нур-Султан, Будапешт и Мальта. При этом эксперты отмечают, что за последнюю неделю февраля спрос на авиабилеты в Милан сократился в 2,5 раза на фоне новостей о коронавирусе и очевидно продолжит снижаться в марте.

Среди отечественных направлений аналитики выделили Нальчик, показавший рост этой зимой в 3,5 раза, и Саратов с ростом в 2,5 раза. Также увеличилось число бронирований на перелеты в Ульяновск и Оренбург в два раза, а в Санкт-Петербург, Сочи, Уфу, Калининград, Челябинск, Владикавказ, Пермь, Архангельск, Астрахань и Чебоксары — в полтора раза.