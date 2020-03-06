Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T08:00+0300
https://ria.ru/20200306/1568194469.html
Экстренные меры: Федрезерв обвалил фондовый рынок США
https://cdn24.img.ria.ru/images/150809/85/1508098537_0:125:3500:2094_1036x0_80_0_0_030e8c8702b91d87c2bf4533f4d2bfe4.jpg
РИА Новости

Экстренные меры: Федрезерв обвалил фондовый рынок США

08:00 06.03.2020
2783
© REUTERS / Joshua Roberts/File PhotoАмериканский адвокат Джером Пауэлл. 22 июня 2017
Американский адвокат Джером Пауэлл. 22 июня 2017
© REUTERS / Joshua Roberts/File Photo
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Федрезерв США, не дождавшись планового заседания, снизил ставки сразу на половину процентного пункта — такого не было десять лет. Глава ФРС Джером Пауэлл объяснил: это превентивная мера для поддержки экономики и защиты от последствий распространения коронавируса. Фондовый рынок ответил резким обвалом. Почему инвесторы не оценили решительность американского Центробанка — в материале РИА Новости.

Крутое пике

До конца февраля в США все было относительно спокойно. Но когда коронавирус добрался до Европы и пересек океан, на рынке запаниковали.
Двадцать седьмого февраля в стране зафиксировали первое заражение от неизвестного источника (всего в США сейчас 60 инфицированных). Женщина, живущая на севере Калифорнии, не выезжала за рубеж, не контактировала с заболевшими, но в ее крови обнаружили коронавирус.
На это известие рынок отреагировал крупнейшим падением за девять лет. Так, S&P 500 и индекс "голубых фишек" Dow Jones (включает акции 30 крупнейших компаний) уменьшились на 4,4%, высокотехнологичный Nasdaq потерял 4,61%.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
26 февраля, 08:00
"Может быть довольно страшно": американская экономика резко тормозит
"Dow Jones пережил худшее однодневное снижение в истории. Рынок подкосили новости о многочисленных заражениях в Италии и новой больной в Калифорнии", — констатировал Кит Бьюкенен, портфельный управляющий Global Investments.
Ключевой американский фондовый индекс S&P 500 всего за шесть дней обрушился на 12% — такая скорость была только в Великую депрессию.

Экстренное снижение

С 3 марта наметились признаки восстановления. S&P 500 подрос на 39 пунктов, индекс голубых фишек Dow Jones — на 270, Nasdaq — на 89. На этом фоне Федрезерв преподнес рынку сюрприз. Во вторник регулятор впервые с 2008 года провел внеплановое заседание и опустил ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

Резкое смягчение монетарной политики объяснили необходимостью "задействовать все доступные инструменты" для поддержки экономики, подорванной эпидемией коронавируса.

По подсчетам одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase, в первом полугодии темпы роста ВВП не превысят 1,25% — это почти вдвое меньше, чем в 2019-м.
Американские доллары
19 февраля, 08:00
Стало ясно, что будет с долларом в 2020 году
"Вирус нарушает глобальные цепочки поставок из-за остановки производства на китайских заводах. Люди лишаются работы, потребительский спрос падает", — отметили аналитики банка в своем обзоре.
Подействовал на ФРС и Белый дом. Как сообщало агентство Bloomberg, директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин, выступили за снижение ставки до планового заседания 18 марта. Дональд Трамп потребовал сделать это как можно скорее.
И понятно почему. Высокие биржевые индексы, демонстрирующие силу американской экономики, — важнейший аргумент Трампа в предвыборной борьбе. Если фондовый рынок не восстановится, его шансы на переизбрание в ноябре заметно уменьшатся.
Экстренное снижение ставки должно было убедить рынок в том, что американские власти готовы оказать экономике всю необходимую поддержку в условиях распространения коронавируса.

Но эффект оказался прямо противоположным — рынок резко упал. На торгах 4 марта индекс S&P потерял 2,91% — почти весь показанный накануне рост. Dow Jones, объединяющий акции топ-30 крупнейших компаний США, не досчитался 2,94%, а Nasdaq — 2,99%.

"Вряд ли Джером Пауэлл сегодня утром выходил из дома с мыслью обрушить рынок, — иронизирует стратег BMO Йен Линген. — Тем не менее ему это удалось".
Американские доллары
21 февраля, 08:00
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США

Худшие опасения

По мнению аналитиков, решительность ФРС вместо того, чтобы вселить уверенность в инвесторов, напугал их: похоже, проблемы в экономике гораздо серьезнее, чем казалось.
"Снижение процентных ставок ФРС подтвердило худшие опасения инвесторов", — считает Майкл Ароне, главный инвестиционный стратег-консультант State Street Global Advisors.
"Складывается впечатление, что ФРС, стреляя из своей "базуки", знает насколько сильно ударит пандемия, — говорит старший портфельный менеджер Federated Investors Inc. Дональд Элленбергер. — Так что рынком сейчас движет только страх".
Эксперты указывают: теперь у Федрезерва не остается других вариантов, кроме как продолжать снижение ставки. Тем более что на этом настаивает Дональд Трамп.
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
Вчера, 08:00
"Мы его теряем": коронавирус угрожает доллару и рынкам США

"ФРС снижает ставку, однако это надо продолжать и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам", — написал он. По его словам, "игра идет не на равных условиях", что "нечестно для США". "Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений!" — призвал американский президент.

Очередное снижение возможно уже на заседании ФРС 18 марта.
"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких месяцев ФРС доведет ставку до нуля", — признается Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Funds.
Проблема в том, что из-за трудностей с поставками на многих рынках уже ощущается дефицит. Так, на этой неделе Apple предупредила сервисные центры о нехватке айфонов для замены сломанных. Сотрудники техподдержки также жалуются на отсутствие запчастей для ремонта гаджетов.
Дефицит неизбежно ускорит инфляцию, в результате чего вложения в долларовые активы окажутся откровенно убыточными. Логичный шаг для инвесторов в этой ситуации — распродажа американских акций и гособлигаций, что грозит схлопыванием фондового пузыря и широкомасштабным кризисом — таким, какого в США не видели со времен Великой депрессии.
3581121
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусафондовый рынок СШАДжером ПауэллСтивен МнучинDow JonesNasdaqS&P 500Дональд ТрампApple iPhoneФедеральная резервная система СШАAppleЭкономика
Рекомендуем
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в супервторник в Лос-Анджелесе
"Восставший из мертвых" идет в президенты США, но погубит Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
08:43Бутан подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране
08:42В Россвязи рассказали о планах акционирования ФГУП "Космическая связь"
08:37В Крыму прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды
08:37Роскачество рассказало, как выбирать цветы
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
Лента новостейМолния