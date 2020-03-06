Экстренные меры: Федрезерв обвалил фондовый рынок США

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Федрезерв США, не дождавшись планового заседания, снизил ставки сразу на половину процентного пункта — такого не было десять лет. Глава ФРС Джером Пауэлл объяснил: это превентивная мера для поддержки экономики и защиты от последствий распространения коронавируса. Фондовый рынок ответил резким обвалом. Почему инвесторы не оценили решительность американского Центробанка — в материале РИА Новости.

Крутое пике

До конца февраля в США все было относительно спокойно. Но когда коронавирус добрался до Европы и пересек океан, на рынке запаниковали.

Двадцать седьмого февраля в стране зафиксировали первое заражение от неизвестного источника (всего в США сейчас 60 инфицированных). Женщина, живущая на севере Калифорнии, не выезжала за рубеж, не контактировала с заболевшими, но в ее крови обнаружили коронавирус.

На это известие рынок отреагировал крупнейшим падением за девять лет. Так, S&P 500 и индекс "голубых фишек" Dow Jones (включает акции 30 крупнейших компаний) уменьшились на 4,4%, высокотехнологичный Nasdaq потерял 4,61%.

"Dow Jones пережил худшее однодневное снижение в истории. Рынок подкосили новости о многочисленных заражениях в Италии и новой больной в Калифорнии", — констатировал Кит Бьюкенен, портфельный управляющий Global Investments.

Ключевой американский фондовый индекс S&P 500 всего за шесть дней обрушился на 12% — такая скорость была только в Великую депрессию.

Экстренное снижение

С 3 марта наметились признаки восстановления. S&P 500 подрос на 39 пунктов, индекс голубых фишек Dow Jones — на 270, Nasdaq — на 89. На этом фоне Федрезерв преподнес рынку сюрприз. Во вторник регулятор впервые с 2008 года провел внеплановое заседание и опустил ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

Резкое смягчение монетарной политики объяснили необходимостью "задействовать все доступные инструменты" для поддержки экономики, подорванной эпидемией коронавируса.

По подсчетам одного из ведущих американских банков JPMorgan Chase, в первом полугодии темпы роста ВВП не превысят 1,25% — это почти вдвое меньше, чем в 2019-м.

"Вирус нарушает глобальные цепочки поставок из-за остановки производства на китайских заводах. Люди лишаются работы, потребительский спрос падает", — отметили аналитики банка в своем обзоре.

Подействовал на ФРС и Белый дом. Как сообщало агентство Bloomberg, директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин, выступили за снижение ставки до планового заседания 18 марта. Дональд Трамп потребовал сделать это как можно скорее.

И понятно почему. Высокие биржевые индексы, демонстрирующие силу американской экономики, — важнейший аргумент Трампа в предвыборной борьбе. Если фондовый рынок не восстановится, его шансы на переизбрание в ноябре заметно уменьшатся.

Экстренное снижение ставки должно было убедить рынок в том, что американские власти готовы оказать экономике всю необходимую поддержку в условиях распространения коронавируса.

Но эффект оказался прямо противоположным — рынок резко упал. На торгах 4 марта индекс S&P потерял 2,91% — почти весь показанный накануне рост. Dow Jones, объединяющий акции топ-30 крупнейших компаний США, не досчитался 2,94%, а Nasdaq — 2,99%.

"Вряд ли Джером Пауэлл сегодня утром выходил из дома с мыслью обрушить рынок, — иронизирует стратег BMO Йен Линген. — Тем не менее ему это удалось".

Худшие опасения

По мнению аналитиков, решительность ФРС вместо того, чтобы вселить уверенность в инвесторов, напугал их: похоже, проблемы в экономике гораздо серьезнее, чем казалось.

"Снижение процентных ставок ФРС подтвердило худшие опасения инвесторов", — считает Майкл Ароне, главный инвестиционный стратег-консультант State Street Global Advisors.

"Складывается впечатление, что ФРС, стреляя из своей "базуки", знает насколько сильно ударит пандемия, — говорит старший портфельный менеджер Federated Investors Inc. Дональд Элленбергер. — Так что рынком сейчас движет только страх".

Эксперты указывают: теперь у Федрезерва не остается других вариантов, кроме как продолжать снижение ставки. Тем более что на этом настаивает Дональд Трамп.

"ФРС снижает ставку, однако это надо продолжать и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам", — написал он. По его словам, "игра идет не на равных условиях", что "нечестно для США". "Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений!" — призвал американский президент.

Очередное снижение возможно уже на заседании ФРС 18 марта.

"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких месяцев ФРС доведет ставку до нуля", — признается Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Funds.

Проблема в том, что из-за трудностей с поставками на многих рынках уже ощущается дефицит. Так, на этой неделе Apple предупредила сервисные центры о нехватке айфонов для замены сломанных. Сотрудники техподдержки также жалуются на отсутствие запчастей для ремонта гаджетов.