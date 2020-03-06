Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На выставке главных тенденций современного искусства "Актуальная Россия" в Медиацентре "Зарядья" показывают новую версию проекта AES+F "Турандот".

"Он представлен в Москве впервые, - отмечают организаторы. – Это постановка оперы Джакомо Пуччини, в которой художники Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес (входят в арт-группу AES+F – Прим.ред.) выступили сценографами и соавторами режиссера Фабио Черстича. Премьера прошла в январе 2019 года в Палермо"

На выставке в "Зарядье" показана запись спектакля, сделанная позднее, в театре Комунале в Болонье.

Действие разворачивается в 2070 году в Пекине в футуристичной метрополии. Китайскую империю возглавляет принцесса Турандот. "Она жесткой рукой сменяет общественный строй на радикальный техноматриархат. <…> В восприятии современного зрителя когда-то подобранные Пуччини и либреттистами музыка, слова и образы зачастую обретают новый, отличный от прежнего, смысл", — комментировали ранее художники AES+F.

© Фото : предоставлено галереей "Триумф" Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F 1 из 2 Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F © Фото : предоставлено галереей "Триумф" © Фото : предоставлено галереей "Триумф" Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F 2 из 2 Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F © Фото : предоставлено галереей "Триумф" 1 из 2 Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F © Фото : предоставлено галереей "Триумф" 2 из 2 Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F © Фото : предоставлено галереей "Триумф"

Проект "Актуальная Россия" в этом году посвящен искусству памяти. "Это важный инструмент для сохранения культуры, – рассказывают устроители. – От поколения к поколению память цепляется за материальные объекты, определяет структуру личности и структуру нашего общества. Проект "Актуальная Россия: искусство памяти" включает в единое пространство среду работы 50 художников со всей страны, представляющих разные художественные направления и школы".

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Юлия Малинина "Однажды на рыбалке. Радуга" 1 из 2 Юлия Малинина "Однажды на рыбалке. Радуга" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Роман Казус "Мертвая звезда, окруженная Солнцем" 2 из 2 Роман Казус "Мертвая звезда, окруженная Солнцем" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" 1 из 2 Юлия Малинина "Однажды на рыбалке. Радуга" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" 2 из 2 Роман Казус "Мертвая звезда, окруженная Солнцем" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"

Среди участников – Валера и Наташа Черкашины (провели более 250 акций-перформансов, а их работы находятся более чем в 30 крупнейших музейных и частных коллекциях), Юлия Малинина, Роман Казус и другие.