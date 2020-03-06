Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На выставке главных тенденций современного искусства "Актуальная Россия" в Медиацентре "Зарядья" показывают новую версию проекта AES+F "Турандот".
"Он представлен в Москве впервые, - отмечают организаторы. – Это постановка оперы Джакомо Пуччини, в которой художники Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес (входят в арт-группу AES+F – Прим.ред.) выступили сценографами и соавторами режиссера Фабио Черстича. Премьера прошла в январе 2019 года в Палермо"
На выставке в "Зарядье" показана запись спектакля, сделанная позднее, в театре Комунале в Болонье.
Действие разворачивается в 2070 году в Пекине в футуристичной метрополии. Китайскую империю возглавляет принцесса Турандот. "Она жесткой рукой сменяет общественный строй на радикальный техноматриархат. <…> В восприятии современного зрителя когда-то подобранные Пуччини и либреттистами музыка, слова и образы зачастую обретают новый, отличный от прежнего, смысл", — комментировали ранее художники AES+F.
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F
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Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F
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Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
1 из 2
Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
2 из 2
Фрагмент проекта "Турандот" от AES+F
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
Проект "Актуальная Россия" в этом году посвящен искусству памяти. "Это важный инструмент для сохранения культуры, – рассказывают устроители. – От поколения к поколению память цепляется за материальные объекты, определяет структуру личности и структуру нашего общества. Проект "Актуальная Россия: искусство памяти" включает в единое пространство среду работы 50 художников со всей страны, представляющих разные художественные направления и школы".
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"Юлия Малинина "Однажды на рыбалке. Радуга"
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Юлия Малинина "Однажды на рыбалке. Радуга"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"Роман Казус "Мертвая звезда, окруженная Солнцем"
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Роман Казус "Мертвая звезда, окруженная Солнцем"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
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Юлия Малинина "Однажды на рыбалке. Радуга"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
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Роман Казус "Мертвая звезда, окруженная Солнцем"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
Среди участников – Валера и Наташа Черкашины (провели более 250 акций-перформансов, а их работы находятся более чем в 30 крупнейших музейных и частных коллекциях), Юлия Малинина, Роман Казус и другие.
Выставка будет открыта до 15 апреля, вход на нее бесплатный.