Прага за один день. Гид по столице Чехии

Если времени мало, стоит поселиться ближе к центру, чтобы не тратить драгоценные мгновения на передвижения. Например, в четырехзвездочном отеле в знаменитом Танцующем доме — офисном здании, состоящем из двух башен: левая, с "талией", символизирует женскую фигуру, правая — мужскую.
Если времени мало, стоит поселиться ближе к центру, чтобы не тратить драгоценные мгновения на передвижения. Например, в четырехзвездочном отеле в знаменитом Танцующем доме — офисном здании, состоящем из двух башен: левая, с "талией", символизирует женскую фигуру, правая — мужскую.
Позавтракать можно недалеко и бюджетно — в кафе Donuterie. В меню, кроме традиционных пончиков, есть блюда для вегетарианцев и даже несколько видов растительного молока. А что еще приятнее — совсем рядом главные достопримечательности Праги. К примеру, до знаменитой Староместской площади — всего 15 минут пешком.
Позавтракать можно недалеко и бюджетно — в кафе Donuterie. В меню, кроме традиционных пончиков, есть блюда для вегетарианцев и даже несколько видов растительного молока. А что еще приятнее — совсем рядом главные достопримечательности Праги. К примеру, до знаменитой Староместской площади — всего 15 минут пешком.
Там обратите внимание на ратушу XIV века. В средние века в подвале этого сооружения была тюрьма для приговоренных к смерти, потом их прилюдно казнили. Сейчас в бывшие казематы продают билеты. Стоимость экскурсии — около 750 рублей.
А со смотровой площадки, расположенной на крыше, открывается панорама города. Отличное место для селфи.
Там обратите внимание на ратушу XIV века. В средние века в подвале этого сооружения была тюрьма для приговоренных к смерти, потом их прилюдно казнили. Сейчас в бывшие казематы продают билеты. Стоимость экскурсии — около 750 рублей.
А со смотровой площадки, расположенной на крыше, открывается панорама города. Отличное место для селфи.
На южной стороне башни Староместской ратуши — средневековые куранты, или орлой. Их причисляют к старейшим астрономическим часам в мире. Над верхним циферблатом — горельеф ангела, по бокам — окна. Каждый час в проеме появляются фигуры двенадцати апостолов. А над ангелом кукарекает петух. На это представление собираются толпы горожан и приезжих.
На южной стороне башни Староместской ратуши — средневековые куранты, или орлой. Их причисляют к старейшим астрономическим часам в мире. Над верхним циферблатом — горельеф ангела, по бокам — окна. Каждый час в проеме появляются фигуры двенадцати апостолов. А над ангелом кукарекает петух. На это представление собираются толпы горожан и приезжих.
Проголодались? Прямо на площади к услугам туристов кафе Mozart с видом как раз на Пражские куранты. Винтажный интерьер, сытный суп-гуляш в поджаренном хлебе и лосось на гриле. Посетители также хвалят фирменный кофе "Моцарт". Средний чек — 1500 рублей.
Проголодались? Прямо на площади к услугам туристов кафе Mozart с видом как раз на Пражские куранты. Винтажный интерьер, сытный суп-гуляш в поджаренном хлебе и лосось на гриле. Посетители также хвалят фирменный кофе "Моцарт". Средний чек — 1500 рублей.
А теперь берем такси (примерно за 400 рублей) и отправляемся в Пражский зоопарк — один из лучших в Европе и единственный, где живут гигантские галапагосские черепахи. "Животные тут ухоженны, никто не сидит в клетках, все — в просторных вольерах. И о каждом есть информация на английском и русском языках", — рассказывает Кристина Мельник, пражанка с двухлетним стажем.
Вход в зверинец — 750 рублей, работает до пяти вечера.
А теперь берем такси (примерно за 400 рублей) и отправляемся в Пражский зоопарк — один из лучших в Европе и единственный, где живут гигантские галапагосские черепахи. "Животные тут ухоженны, никто не сидит в клетках, все — в просторных вольерах. И о каждом есть информация на английском и русском языках", — рассказывает Кристина Мельник, пражанка с двухлетним стажем.
Вход в зверинец — 750 рублей, работает до пяти вечера.
Недалеко от зоопарка, на берегу реки Влтавы, высится десятиметровая деревянная фигура "Тройского коня" с одноименным баром внутри сооружения. В меню — лимонад, пиво, более крепкие напитки. Интерьер заведения украшают инсталляции и предметы современного искусства.
Рядом — площадка под открытым небом, где летними вечерами показывают фильмы или дают концерты.
Недалеко от зоопарка, на берегу реки Влтавы, высится десятиметровая деревянная фигура "Тройского коня" с одноименным баром внутри сооружения. В меню — лимонад, пиво, более крепкие напитки. Интерьер заведения украшают инсталляции и предметы современного искусства.
Рядом — площадка под открытым небом, где летними вечерами показывают фильмы или дают концерты.
Время поджимает — снова едем на такси (не более 500 рублей) к Пражскому Граду, средневековому архитектурному комплексу. Здесь расположен знаменитый действующий собор Святого Вита. Размеры этого готического здания впечатляют — строительство началось в XIV веке и продолжалось почти шесть столетий. В декоре храма сочетаются разные стили: готика, рококо, барокко.
Время поджимает — снова едем на такси (не более 500 рублей) к Пражскому Граду, средневековому архитектурному комплексу. Здесь расположен знаменитый действующий собор Святого Вита. Размеры этого готического здания впечатляют — строительство началось в XIV веке и продолжалось почти шесть столетий. В декоре храма сочетаются разные стили: готика, рококо, барокко.
Менее популярна у туристов, но достойна внимания Стена Леннона. Так с 70-х годов прошлого века называют расписанную граффити часть ограды Мальтийского сада. Периодически изображения обновляются, ведь это своего рода уличная соцсеть — каждый может написать или нарисовать то, что его волнует. День уже подходит к концу, рекомендуем встретить закат на Карловом мосту, это в пяти минутах ходьбы от арт-объекта.
Менее популярна у туристов, но достойна внимания Стена Леннона. Так с 70-х годов прошлого века называют расписанную граффити часть ограды Мальтийского сада. Периодически изображения обновляются, ведь это своего рода уличная соцсеть — каждый может написать или нарисовать то, что его волнует. День уже подходит к концу, рекомендуем встретить закат на Карловом мосту, это в пяти минутах ходьбы от арт-объекта.
По дороге с одного берега Влтавы на другой принято загадывать желания, главное — сделать это правильно.
"Подойдите к решетке с барельефом, изображающим католического святого мученика Яна Непомуцкого. Здесь же в брусчатку вбит золотой гвоздь. Наступите на него правой ногой, а левой рукой дотроньтесь до пяти звезд на перилах моста, в этот момент и формулируйте мечту", — советует приехавшая из Москвы Анастасия Морозова.
По дороге с одного берега Влтавы на другой принято загадывать желания, главное — сделать это правильно.
"Подойдите к решетке с барельефом, изображающим католического святого мученика Яна Непомуцкого. Здесь же в брусчатку вбит золотой гвоздь. Наступите на него правой ногой, а левой рукой дотроньтесь до пяти звезд на перилах моста, в этот момент и формулируйте мечту", — советует приехавшая из Москвы Анастасия Морозова.
Проводив солнце на Карловом мосту, по живописной набережной Яначка отправляйтесь на ужин в знаменитое кафе Savoy. Неспешным шагом — десять минут. Заведение расположено в старинном здании с высокими потолками и большими окнами. Обязательно попробуйте фирменный торт Savoy.
"Если внизу много посетителей, поднимитесь на второй этаж. Там спокойнее, так как не все знают о его существовании", — подсказывает Кристина Мельник.
Средний чек заведения — 1500 рублей.
Проводив солнце на Карловом мосту, по живописной набережной Яначка отправляйтесь на ужин в знаменитое кафе Savoy. Неспешным шагом — десять минут. Заведение расположено в старинном здании с высокими потолками и большими окнами. Обязательно попробуйте фирменный торт Savoy.
"Если внизу много посетителей, поднимитесь на второй этаж. Там спокойнее, так как не все знают о его существовании", — подсказывает Кристина Мельник.
Средний чек заведения — 1500 рублей.
Вечером стоит отправиться на мистическую экскурсию по ночной Праге. Два часа гид водит туристов по Старому Городу, Еврейскому кварталу, рассказывая истории об обитающих тут призраках.
"С наступлением темноты из ворот тамплиерского монастыря Святой Анны выезжает рыцарь на белом коне, держа в руках собственную отрубленную голову, и скитается по Старому Городу, исчезая на Старогородской площади. По легенде, этого знатного господина казнили в XIII веке за распутный образ жизни, перед смертью он отказался причащаться, поэтому его дух остался неприкаянным. Успокоение наступит только тогда, когда кто-нибудь подойдет к несчастному, вынет меч из его ножен и пронзит ему сердце", — объясняет частный гид по Праге Денис Ковинский.
Вечером стоит отправиться на мистическую экскурсию по ночной Праге. Два часа гид водит туристов по Старому Городу, Еврейскому кварталу, рассказывая истории об обитающих тут призраках.
"С наступлением темноты из ворот тамплиерского монастыря Святой Анны выезжает рыцарь на белом коне, держа в руках собственную отрубленную голову, и скитается по Старому Городу, исчезая на Старогородской площади. По легенде, этого знатного господина казнили в XIII веке за распутный образ жизни, перед смертью он отказался причащаться, поэтому его дух остался неприкаянным. Успокоение наступит только тогда, когда кто-нибудь подойдет к несчастному, вынет меч из его ножен и пронзит ему сердце", — объясняет частный гид по Праге Денис Ковинский.
Если останутся силы, завершите день в нетуристическом месте, которое очень любят местные. В Cross Club есть собственно ночной клуб, театр, кафе и веранда, украшенная металлическими конструкциями в стиле стимпанк.
Если останутся силы, завершите день в нетуристическом месте, которое очень любят местные. В Cross Club есть собственно ночной клуб, театр, кафе и веранда, украшенная металлическими конструкциями в стиле стимпанк.
Бонус для тех, кто не устал: если успеете, загляните в экстравагантный музей секс-машин, он в шести минутах ходьбы от Староместской площади. В трехэтажном здании — экспонаты всех эпох со всего мира: от Средневековья до прошлого столетия. Корсеты, антикварные наручники, пояса верности. Посетителям моложе 18 лет вход воспрещен, билет для взрослых — 750 рублей.
Бонус для тех, кто не устал: если успеете, загляните в экстравагантный музей секс-машин, он в шести минутах ходьбы от Староместской площади. В трехэтажном здании — экспонаты всех эпох со всего мира: от Средневековья до прошлого столетия. Корсеты, антикварные наручники, пояса верности. Посетителям моложе 18 лет вход воспрещен, билет для взрослых — 750 рублей.