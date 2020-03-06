Прага за один день. Гид по столице Чехии

Там обратите внимание на ратушу XIV века. В средние века в подвале этого сооружения была тюрьма для приговоренных к смерти, потом их прилюдно казнили. Сейчас в бывшие казематы продают билеты. Стоимость экскурсии — около 750 рублей.

А со смотровой площадки, расположенной на крыше, открывается панорама города. Отличное место для селфи.