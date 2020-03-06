Итальянцы в Цирке на Цветном — это "Фантастика"

Режиссер Антонио Джиарола второй раз ставит программу в Цирке Никулина. Пять лет назад здесь шел его "Карнавал" — с аншлагами и овациями.

Сюжет "Фантастики" очень простой: клоун попадает в мир детства, где живут герои разных сказок — Пиноккио, Красная Шапочка, Баба-Яга, Питер Пэн, Золушка. Добру, конечно, противостоит зло, каждой из сторон помогают животные.

Взрослым представление может показаться немного грустным, с ностальгией по временам, "когда деревья были большими". Еще спектакль — очень итальянский: музыкальный, яркий, поэтичный.