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Культура
2020-03-06T08:00+0300
https://ria.ru/20200306/1565273780.html
Итальянцы в Цирке на Цветном — это "Фантастика"
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РИА Новости

Итальянцы в Цирке на Цветном — это "Фантастика"

08:00 06.03.2020
301
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. В Цирк на Цветном бульваре приехали знаменитые дрессировщики — Тони и Бруно Флавио, отец и сын. В новой российско-итальянской программе "Фантастика" они выступают с лошадьми и тиграми. А еще в спектакле Антонио Джиаролы можно увидеть редкие для России жанры — чревовещательницу и "вверх ногами". Волки-вольтижеры, клоун на проволоке, Баба-Яга под куполом — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Андреев

Режиссер Антонио Джиарола второй раз ставит программу в Цирке Никулина. Пять лет назад здесь шел его "Карнавал" — с аншлагами и овациями.

Сюжет "Фантастики" очень простой: клоун попадает в мир детства, где живут герои разных сказок — Пиноккио, Красная Шапочка, Баба-Яга, Питер Пэн, Золушка. Добру, конечно, противостоит зло, каждой из сторон помогают животные.

Взрослым представление может показаться немного грустным, с ностальгией по временам, "когда деревья были большими". Еще спектакль — очень итальянский: музыкальный, яркий, поэтичный.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
1 из 12

Режиссер Антонио Джиарола второй раз ставит программу в Цирке Никулина. Пять лет назад здесь шел его "Карнавал" — с аншлагами и овациями.

Сюжет "Фантастики" очень простой: клоун попадает в мир детства, где живут герои разных сказок — Пиноккио, Красная Шапочка, Баба-Яга, Питер Пэн, Золушка. Добру, конечно, противостоит зло, каждой из сторон помогают животные.

Взрослым представление может показаться немного грустным, с ностальгией по временам, "когда деревья были большими". Еще спектакль — очень итальянский: музыкальный, яркий, поэтичный.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Флавио — известная во всем мире династия дрессировщиков. Тони и Бруно впервые приехали в Москву и привезли 27 великолепных, холеных скакунов — арабских и испанских.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
2 из 12

Флавио — известная во всем мире династия дрессировщиков. Тони и Бруно впервые приехали в Москву и привезли 27 великолепных, холеных скакунов — арабских и испанских.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

В номере "Свобода лошадей" животные танцуют, кружатся, ходят змейкой, строятся парами и синхронно встают на задние ноги. Самый эффектный момент — когда на манеж выпускают всех лошадей одновременно и они заводят тройную карусель: бегают разнонаправленными кругами.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
3 из 12

В номере "Свобода лошадей" животные танцуют, кружатся, ходят змейкой, строятся парами и синхронно встают на задние ноги. Самый эффектный момент — когда на манеж выпускают всех лошадей одновременно и они заводят тройную карусель: бегают разнонаправленными кругами.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Бруно выходит на манеж с восемью тиграми. Остальные — на "скамейке запасных".

"Флавио привезли 11 хищников. Но трое пока не выступают — они еще молодые и сейчас в процессе обучения. Дрессировщики планируют уже в этой программе постепенно вводить их в номер", — рассказал один из организаторов шоу Максим Никулин — младший, внук народного артиста СССР.

"Перевозить животных было непросто. В специально оборудованных фургонах требуется поддерживать комфортную для тигров температуру — восемь градусов", — рассказывает Бруно.

А директор цирка добавляет, что для заморских хищников изготовили клетки по спецзаказу: "Размеры соответствуют европейским стандартам, внутри — особые поилки, кормушки, есть возможность переходить из одного вольера в другой".

За состоянием "полосатых" следит целая команда ветеринаров.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
4 из 12

Бруно выходит на манеж с восемью тиграми. Остальные — на "скамейке запасных".

"Флавио привезли 11 хищников. Но трое пока не выступают — они еще молодые и сейчас в процессе обучения. Дрессировщики планируют уже в этой программе постепенно вводить их в номер", — рассказал один из организаторов шоу Максим Никулин — младший, внук народного артиста СССР.

"Перевозить животных было непросто. В специально оборудованных фургонах требуется поддерживать комфортную для тигров температуру — восемь градусов", — рассказывает Бруно.

А директор цирка добавляет, что для заморских хищников изготовили клетки по спецзаказу: "Размеры соответствуют европейским стандартам, внутри — особые поилки, кормушки, есть возможность переходить из одного вольера в другой".

За состоянием "полосатых" следит целая команда ветеринаров.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Клоун Девис Вассало — главный персонаж спектакля, проводник в мир детства. Директор Цирка на Цветном Максим Никулин отзывается о нем так: "Это один из тех артистов, которых во всем мире можно пересчитать на пальцах одной руки".

Особенно впечатляет зрителей реприза "Канат", когда клоун выполняет довольно опасные акробатические трюки и одновременно мимикой, жестами веселит публику. На Девиса смешно смотреть — и в то же время за него страшно.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
5 из 12

Клоун Девис Вассало — главный персонаж спектакля, проводник в мир детства. Директор Цирка на Цветном Максим Никулин отзывается о нем так: "Это один из тех артистов, которых во всем мире можно пересчитать на пальцах одной руки".

Особенно впечатляет зрителей реприза "Канат", когда клоун выполняет довольно опасные акробатические трюки и одновременно мимикой, жестами веселит публику. На Девиса смешно смотреть — и в то же время за него страшно.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

А вот такого московские зрители точно не видели. Александра Бузаш в образе Бабы-Яги ходит под куполом цирка по специальной платформе вверх ногами. Этот оригинальный номер, кстати, так и называется.

"Баба-Яга у нас необычная. Она когда-то была юной и прекрасной, но сорвала запретный цветок и превратилась в старую злую волшебницу. Клоуну предстоит расколдовать ее", — рассказывает режиссер шоу.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
6 из 12

А вот такого московские зрители точно не видели. Александра Бузаш в образе Бабы-Яги ходит под куполом цирка по специальной платформе вверх ногами. Этот оригинальный номер, кстати, так и называется.

"Баба-Яга у нас необычная. Она когда-то была юной и прекрасной, но сорвала запретный цветок и превратилась в старую злую волшебницу. Клоуну предстоит расколдовать ее", — рассказывает режиссер шоу.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Еще один редкий для российского цирка номер — "Чревовещательница". В роли мадам Ку-ку — Ольга Лифенцева. За обезьянку она говорит, не раскрывая рта. При этом еще и тембр голоса меняет. Забавно и очень необычно.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
7 из 12

Еще один редкий для российского цирка номер — "Чревовещательница". В роли мадам Ку-ку — Ольга Лифенцева. За обезьянку она говорит, не раскрывая рта. При этом еще и тембр голоса меняет. Забавно и очень необычно.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Артистка вызывает на манеж одного из зрителей и поет с ним "Очи черные". На самом деле не с ним, а за него. Чтобы тот знал, когда открывать рот, мадам Ку-ку сжимает партнеру руку. Тут главное — выбрать в зале раскованного и артистичного напарника.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
8 из 12

Артистка вызывает на манеж одного из зрителей и поет с ним "Очи черные". На самом деле не с ним, а за него. Чтобы тот знал, когда открывать рот, мадам Ку-ку сжимает партнеру руку. Тут главное — выбрать в зале раскованного и артистичного напарника.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

"Сложно, неудобно делать трюки в костюмах волков — сальто в воздухе, пирамиду, поддерживать партнера. Пасти и хвосты мешают", — рассказывает Илья Тюфяев, руководитель номера "Групповой вольтиж". Все гимнасты — в образе хищников, солистка — в роли Красной Шапочки.

Артисты во время репетиций постепенно привыкают к деталям нарядов.

"Смотрим, где неудобно. Потом идем к костюмерам, просим что-то исправить, перешить", — описывает Илья будни закулисной жизни.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
9 из 12

"Сложно, неудобно делать трюки в костюмах волков — сальто в воздухе, пирамиду, поддерживать партнера. Пасти и хвосты мешают", — рассказывает Илья Тюфяев, руководитель номера "Групповой вольтиж". Все гимнасты — в образе хищников, солистка — в роли Красной Шапочки.

Артисты во время репетиций постепенно привыкают к деталям нарядов.

"Смотрим, где неудобно. Потом идем к костюмерам, просим что-то исправить, перешить", — описывает Илья будни закулисной жизни.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Номер "Акробаты на русской палке" тоже ставит Илья Тюфяев. Эта группа — золотые лауреаты фестиваля в Монте-Карло. В шоу "Фантастика" артисты выступают в образе пиратов.

"В работе с итальянским режиссером есть свои особенности. Мы привыкли к более синхронным движениям, а у них практикуется естественный стиль. На первый взгляд на арене происходит какая-то непонятная суета, но со временем приспосабливаешься", — делится впечатлениями Илья.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
10 из 12

Номер "Акробаты на русской палке" тоже ставит Илья Тюфяев. Эта группа — золотые лауреаты фестиваля в Монте-Карло. В шоу "Фантастика" артисты выступают в образе пиратов.

"В работе с итальянским режиссером есть свои особенности. Мы привыкли к более синхронным движениям, а у них практикуется естественный стиль. На первый взгляд на арене происходит какая-то непонятная суета, но со временем приспосабливаешься", — делится впечатлениями Илья.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

В программе работают еще несколько призеров Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Например, китайский жонглер диаболо Чуан-Хо Чу. Кстати, диаболо придумали именно в Китае примерно в XII веке. Это игрушка в форме двух конусов, соединенных между собой вершинами, похожая на йо-йо.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
11 из 12

В программе работают еще несколько призеров Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Например, китайский жонглер диаболо Чуан-Хо Чу. Кстати, диаболо придумали именно в Китае примерно в XII веке. Это игрушка в форме двух конусов, соединенных между собой вершинами, похожая на йо-йо.

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Найдет ли в конце концов Принц Золушку? Эти роли исполняют воздушные гимнасты на ремнях —Алексей Турченко и Юлия Макеева. Красивый и романтичный финальный номер. Поднимаясь под купол, артисты работают без страховки.

Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
12 из 12

Найдет ли в конце концов Принц Золушку? Эти роли исполняют воздушные гимнасты на ремнях —Алексей Турченко и Юлия Макеева. Красивый и романтичный финальный номер. Поднимаясь под купол, артисты работают без страховки.

© РИА Новости / Александр Андреев
400000
Культуракуда сходитьМоскваФото - КультураМосковский цирк Никулина
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