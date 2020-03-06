Итальянцы в Цирке на Цветном — это "Фантастика"

Режиссер Антонио Джиарола второй раз ставит программу в Цирке Никулина. Пять лет назад здесь шел его "Карнавал" — с аншлагами и овациями.
Сюжет "Фантастики" очень простой: клоун попадает в мир детства, где живут герои разных сказок — Пиноккио, Красная Шапочка, Баба-Яга, Питер Пэн, Золушка. Добру, конечно, противостоит зло, каждой из сторон помогают животные.
Взрослым представление может показаться немного грустным, с ностальгией по временам, "когда деревья были большими". Еще спектакль — очень итальянский: музыкальный, яркий, поэтичный.
Режиссер Антонио Джиарола второй раз ставит программу в Цирке Никулина. Пять лет назад здесь шел его "Карнавал" — с аншлагами и овациями.
Сюжет "Фантастики" очень простой: клоун попадает в мир детства, где живут герои разных сказок — Пиноккио, Красная Шапочка, Баба-Яга, Питер Пэн, Золушка. Добру, конечно, противостоит зло, каждой из сторон помогают животные.
Взрослым представление может показаться немного грустным, с ностальгией по временам, "когда деревья были большими". Еще спектакль — очень итальянский: музыкальный, яркий, поэтичный.
Флавио — известная во всем мире династия дрессировщиков. Тони и Бруно впервые приехали в Москву и привезли 27 великолепных, холеных скакунов — арабских и испанских.
Флавио — известная во всем мире династия дрессировщиков. Тони и Бруно впервые приехали в Москву и привезли 27 великолепных, холеных скакунов — арабских и испанских.
В номере "Свобода лошадей" животные танцуют, кружатся, ходят змейкой, строятся парами и синхронно встают на задние ноги. Самый эффектный момент — когда на манеж выпускают всех лошадей одновременно и они заводят тройную карусель: бегают разнонаправленными кругами.
В номере "Свобода лошадей" животные танцуют, кружатся, ходят змейкой, строятся парами и синхронно встают на задние ноги. Самый эффектный момент — когда на манеж выпускают всех лошадей одновременно и они заводят тройную карусель: бегают разнонаправленными кругами.
Бруно выходит на манеж с восемью тиграми. Остальные — на "скамейке запасных".
"Флавио привезли 11 хищников. Но трое пока не выступают — они еще молодые и сейчас в процессе обучения. Дрессировщики планируют уже в этой программе постепенно вводить их в номер", — рассказал один из организаторов шоу Максим Никулин — младший, внук народного артиста СССР.
"Перевозить животных было непросто. В специально оборудованных фургонах требуется поддерживать комфортную для тигров температуру — восемь градусов", — рассказывает Бруно.
А директор цирка добавляет, что для заморских хищников изготовили клетки по спецзаказу: "Размеры соответствуют европейским стандартам, внутри — особые поилки, кормушки, есть возможность переходить из одного вольера в другой".
За состоянием "полосатых" следит целая команда ветеринаров.
Бруно выходит на манеж с восемью тиграми. Остальные — на "скамейке запасных".
"Флавио привезли 11 хищников. Но трое пока не выступают — они еще молодые и сейчас в процессе обучения. Дрессировщики планируют уже в этой программе постепенно вводить их в номер", — рассказал один из организаторов шоу Максим Никулин — младший, внук народного артиста СССР.
"Перевозить животных было непросто. В специально оборудованных фургонах требуется поддерживать комфортную для тигров температуру — восемь градусов", — рассказывает Бруно.
А директор цирка добавляет, что для заморских хищников изготовили клетки по спецзаказу: "Размеры соответствуют европейским стандартам, внутри — особые поилки, кормушки, есть возможность переходить из одного вольера в другой".
За состоянием "полосатых" следит целая команда ветеринаров.
Клоун Девис Вассало — главный персонаж спектакля, проводник в мир детства. Директор Цирка на Цветном Максим Никулин отзывается о нем так: "Это один из тех артистов, которых во всем мире можно пересчитать на пальцах одной руки".
Особенно впечатляет зрителей реприза "Канат", когда клоун выполняет довольно опасные акробатические трюки и одновременно мимикой, жестами веселит публику. На Девиса смешно смотреть — и в то же время за него страшно.
Клоун Девис Вассало — главный персонаж спектакля, проводник в мир детства. Директор Цирка на Цветном Максим Никулин отзывается о нем так: "Это один из тех артистов, которых во всем мире можно пересчитать на пальцах одной руки".
Особенно впечатляет зрителей реприза "Канат", когда клоун выполняет довольно опасные акробатические трюки и одновременно мимикой, жестами веселит публику. На Девиса смешно смотреть — и в то же время за него страшно.
А вот такого московские зрители точно не видели. Александра Бузаш в образе Бабы-Яги ходит под куполом цирка по специальной платформе вверх ногами. Этот оригинальный номер, кстати, так и называется.
"Баба-Яга у нас необычная. Она когда-то была юной и прекрасной, но сорвала запретный цветок и превратилась в старую злую волшебницу. Клоуну предстоит расколдовать ее", — рассказывает режиссер шоу.
А вот такого московские зрители точно не видели. Александра Бузаш в образе Бабы-Яги ходит под куполом цирка по специальной платформе вверх ногами. Этот оригинальный номер, кстати, так и называется.
"Баба-Яга у нас необычная. Она когда-то была юной и прекрасной, но сорвала запретный цветок и превратилась в старую злую волшебницу. Клоуну предстоит расколдовать ее", — рассказывает режиссер шоу.
Еще один редкий для российского цирка номер — "Чревовещательница". В роли мадам Ку-ку — Ольга Лифенцева. За обезьянку она говорит, не раскрывая рта. При этом еще и тембр голоса меняет. Забавно и очень необычно.
Еще один редкий для российского цирка номер — "Чревовещательница". В роли мадам Ку-ку — Ольга Лифенцева. За обезьянку она говорит, не раскрывая рта. При этом еще и тембр голоса меняет. Забавно и очень необычно.
Артистка вызывает на манеж одного из зрителей и поет с ним "Очи черные". На самом деле не с ним, а за него. Чтобы тот знал, когда открывать рот, мадам Ку-ку сжимает партнеру руку. Тут главное — выбрать в зале раскованного и артистичного напарника.
Артистка вызывает на манеж одного из зрителей и поет с ним "Очи черные". На самом деле не с ним, а за него. Чтобы тот знал, когда открывать рот, мадам Ку-ку сжимает партнеру руку. Тут главное — выбрать в зале раскованного и артистичного напарника.
"Сложно, неудобно делать трюки в костюмах волков — сальто в воздухе, пирамиду, поддерживать партнера. Пасти и хвосты мешают", — рассказывает Илья Тюфяев, руководитель номера "Групповой вольтиж". Все гимнасты — в образе хищников, солистка — в роли Красной Шапочки.
Артисты во время репетиций постепенно привыкают к деталям нарядов.
"Смотрим, где неудобно. Потом идем к костюмерам, просим что-то исправить, перешить", — описывает Илья будни закулисной жизни.
"Сложно, неудобно делать трюки в костюмах волков — сальто в воздухе, пирамиду, поддерживать партнера. Пасти и хвосты мешают", — рассказывает Илья Тюфяев, руководитель номера "Групповой вольтиж". Все гимнасты — в образе хищников, солистка — в роли Красной Шапочки.
Артисты во время репетиций постепенно привыкают к деталям нарядов.
"Смотрим, где неудобно. Потом идем к костюмерам, просим что-то исправить, перешить", — описывает Илья будни закулисной жизни.
Номер "Акробаты на русской палке" тоже ставит Илья Тюфяев. Эта группа — золотые лауреаты фестиваля в Монте-Карло. В шоу "Фантастика" артисты выступают в образе пиратов.
"В работе с итальянским режиссером есть свои особенности. Мы привыкли к более синхронным движениям, а у них практикуется естественный стиль. На первый взгляд на арене происходит какая-то непонятная суета, но со временем приспосабливаешься", — делится впечатлениями Илья.
Номер "Акробаты на русской палке" тоже ставит Илья Тюфяев. Эта группа — золотые лауреаты фестиваля в Монте-Карло. В шоу "Фантастика" артисты выступают в образе пиратов.
"В работе с итальянским режиссером есть свои особенности. Мы привыкли к более синхронным движениям, а у них практикуется естественный стиль. На первый взгляд на арене происходит какая-то непонятная суета, но со временем приспосабливаешься", — делится впечатлениями Илья.
В программе работают еще несколько призеров Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Например, китайский жонглер диаболо Чуан-Хо Чу. Кстати, диаболо придумали именно в Китае примерно в XII веке. Это игрушка в форме двух конусов, соединенных между собой вершинами, похожая на йо-йо.
В программе работают еще несколько призеров Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Например, китайский жонглер диаболо Чуан-Хо Чу. Кстати, диаболо придумали именно в Китае примерно в XII веке. Это игрушка в форме двух конусов, соединенных между собой вершинами, похожая на йо-йо.
Найдет ли в конце концов Принц Золушку? Эти роли исполняют воздушные гимнасты на ремнях —Алексей Турченко и Юлия Макеева. Красивый и романтичный финальный номер. Поднимаясь под купол, артисты работают без страховки.
Найдет ли в конце концов Принц Золушку? Эти роли исполняют воздушные гимнасты на ремнях —Алексей Турченко и Юлия Макеева. Красивый и романтичный финальный номер. Поднимаясь под купол, артисты работают без страховки.