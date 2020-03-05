Помпео встретится с генсеком ООН 6 марта

"Госсекретарь Майк Помпео направляется с поездкой в Нью-Йорк 5-8 марта. Шестого марта госсекретарь Помпео встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и обсудит широкий круг многосторонних вопросов. Находясь в Нью-Йорке, госсекретарь также встретится с руководителями финансового сектора", - сказано в документе.