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Помпео встретится с генсеком ООН 6 марта
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РИА Новости

Помпео встретится с генсеком ООН 6 марта

23:56 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретится 6 марта с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майк Помпео направляется с поездкой в Нью-Йорк 5-8 марта. Шестого марта госсекретарь Помпео встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и обсудит широкий круг многосторонних вопросов. Находясь в Нью-Йорке, госсекретарь также встретится с руководителями финансового сектора", - сказано в документе.
Государственный секретарь США Майк Помпео
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Морган ОртагусМайк ПомпеоАнтониу ГутеррешООНСШАВ мире
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