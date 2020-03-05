Правительство создало комиссию по повышению устойчивости экономики

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована постановлением правительства от 5 марта 2020 года №236 для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.