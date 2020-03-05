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Правительство создало комиссию по повышению устойчивости экономики
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РИА Новости

Правительство создало комиссию по повышению устойчивости экономики

23:55 05.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кабмин РФ принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости российской экономики, сообщает пресс-служба правительства.
Распоряжением правительства от 5 марта №529-р утвержден персональный состав комиссии, ее возглавит первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована постановлением правительства от 5 марта 2020 года №236 для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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РоссияАндрей БелоусовПравительство РФЭкономика
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