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В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете
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РИА Новости

В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете

23:50 05.03.2020 (обновлено: 23:56 05.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете не основывается на объективных данных, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как подчеркнул синоптик, авторы методики должны ссылаться на конкретные цифры или объяснять методологию прогнозирования.
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"Малиновое и малиновое, но что-то же еще должно быть? Это все общие слова", — заявил специалист "Газете.ру".
Он отметил, что в Гидрометцентре не делают прогнозы "в таких формулировках". По словам метеоролога, нельзя "топнуть ногой" и сказать, что лето будет прекрасным.

"Для этого нужно, наверно, видение какое-то особое иметь или быть связанным с космическими силами, обладать эзотерической информацией. У нас вот хожу по этажу и вижу — нет таких людей. Не везет Гидрометцентру", — пошутил собеседник портала.

Вильфанд пообещал, что до конца марта учреждение представит собственный прогноз на лето. При этом он подчеркнул, что его вероятность составит около 50%.
"В обязательном порядке укажем, что все еще может измениться. Заранее известно, что около 35% составляет вероятность ошибки", — пояснил он.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что этим летом наступит "зона идеального климатического комфота", а погода будет теплой и не засушливой. Он добавил, что окрас прогностических карт напоминает малиновый цвет.
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Роман ВильфандПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"ГидрометцентрОбщество
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