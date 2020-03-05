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2020-03-05T23:47+0300
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Ереван обвинил Баку в многодневных обстрелах своей территории
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РИА Новости

Ереван обвинил Баку в многодневных обстрелах своей территории

23:47 05.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСитуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Ереван в четверг обвинил Баку в обстрелах приграничной территории Тавушской области Армении в течение нескольких дней.
Ранее госпогранслужба Азербайджана сообщила о гибели 5 марта своего военного на погранично-боевом пункте у села Гушчу Айрым Газахского района, граничащего с Тавушской областью Армении. В Баку утверждают, что рядовой-пограничник получил смертельное ранение в результате снайперского выстрела, произведенного с армянской стороны.
"Подразделения погранвойск Азербайджана сегодня вновь прибегли к провокационным действиям на Тавушском участке (госграницы – ред.). Уже несколько дней азербайджанские пограничные подразделения ведут огонь из крупнокалиберных пулеметов по одному и тому же направлению. Подразделения ВС Армении, как правило, проявляют сдержанность, но целенаправленные обстрелы без ответа не останутся", - написал пресс-секретарь армянского Минобороны Арцрун Ованнисян в Facebook в четверг.
Флаг Азербайджана
27 января, 10:51
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахский конфликт
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