В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" отреставрируют ряд объектов

Вид на Собор Святого Владимира через сигнальный колокол на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ряд объектов крымского музея-заповедника Ряд объектов крымского музея-заповедника "Херсонес-Таврический" , среди которых Подземный храм-мавзолей и Свято-Владимирский кафедральный собор, планируют отреставрировать, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, на базе музея проводятся фестивали исторических реконструкций, осуществляется выпуск научной и научно-популярной литературы, проводятся археологические изыскания и масштабные исторические театральные представления, организуются научные конференции при поддержке Минкультуры РФ и Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".

"Большое внимание уделяется консервации и реставрации памятников. Так, в 2020 году начнется разработка проекта реставрации таких объектов, как Туманный колокол, комплекс Уваровской базилики, Подземный храм-мавзолей, а также начнутся работы по реставрации Свято-Владимирского кафедрального собора – основной доминанты Херсонеса Таврического", - говорится в сообщении.

Также планируется разработка проектной документации по объекту "Морские ворота Херсонеса", оборудование новых экспозиционных зон под открытым небом, реконструкция имеющейся экспозиции у Античного театра и создание рекреационных зон для отдыха посетителей, проведения мастер-классов.

"В 2020 году с помощью Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" в Херсонесе Таврическом будут проведены две международные научные конференции: "Изучение и сохранение древних сакральных пространств в современном мире" и IX Международная научная конференция по церковной археологии "История христианства в памятниках археологии и письменных источниках", - сказано в документе.

Кроме того, на базе музея-заповедника и при поддержке Фонда будет организовано проведение двух фестивалей, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Крещения Руси.