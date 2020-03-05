"Херсонес Таврический" в 2019 году посетили более 750 тысяч человек

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" в прошлом году посетили более 750 тысяч человек, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, на базе музея проводятся фестивали исторических реконструкций, осуществляется выпуск научной и научно-популярной литературы, проводятся археологические изыскания и масштабные исторические театральные представления, организуются научные конференции при поддержке Минкультуры РФ и Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".
"Благодаря активной деятельности сотрудников музея-заповедника "Херсонес Таврический" и содействию Фонда, уровень посещаемости музея стремительно возрастает. За 2019 год музей-заповедник посетило 753 553 человека. Было проведено более 3 300 экскурсий", - говорится в документе.
Отмечается, что при поддержке Фонда летом 2019 года экскурсионная программа музея пополнилась четырьмя новыми маршрутами, которые раскрывают историю христианства и духовный потенциал Херсонеса. "Эти маршруты вызывают особый интерес среди горожан и гостей Севастополя. С июля по декабрь 2019 года было проведено 179 тематических экскурсий, которые посетило 3 796 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, благодаря установленной Фондом системе освещения, подсветки памятников и их мультимедийному оформлению, популярностью пользуется летний ночной экскурсионный маршрут "Свет Херсонеса", созданный на основе современных форм подачи исторического материала.
"Херсонес Таврический" является крупнейшим археологическим музеем-заповедником России, одним из немногих в мире, соединившим на едином пространстве экспозицию под открытым небом с выставочными комплексами и научно-исследовательской базой.
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