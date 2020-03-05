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2020-03-05T23:38+0300
https://ria.ru/20200305/1568220878.html
Музею "Херсонес Таврический" пожертвовали более 400 миллионов рублей
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РИА Новости

Музею "Херсонес Таврический" пожертвовали более 400 миллионов рублей

23:38 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКрещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Объем пожертвований музею-заповеднику "Херсонес Таврический" от фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" в виде имущества и денежных средств составил 421,5 миллиона рублей за 2018–2019 годы, свидетельствуют документы в распоряжении РИА Новости.
"Херсонес Таврический" является крупнейшим археологическим музеем-заповедником России. Он объединяет экспозицию под открытым небом с выставочными комплексами и научно-исследовательской базой. Здесь проводятся научные конференции, организуются фестивали исторических реконструкций, выпускается научная и научно-популярная литература. Реализация проектов проводится при содействии Минкультуры РФ и Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".
"Плодотворное сотрудничество и содружество с Фондом является уникальным опытом в области культуры и осуществляется на безвозмездной основе во благо развития федерального музея-заповедника. За 2018–2019 годы объём пожертвований музею от фонда в виде имущества и денежных средств составило 421,5 миллиона рублей", - говорится в документе.
На эти средства была благоустроена территория музея, сконструирована смотровая площадка и установлен летний кинотеатр у Свято-Владимирского кафедрального собора, осуществлена масштабная реставрация оборонительных сооружений в Портовом районе, устроены новые экспозиции под открытым небом, главная аллея музея-заповедника оформлена мультимедийными павильонами.
Как уточняется в документе, все изменения внешнего облика имеют под собой научную основу, чтобы обеспечить сохранность культурного наследия. Проекты благоустройства получили положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы, в рамках которой был проведен полный анализ воздействия объектов благоустройства и культурно-просветительских проектов на археологические и архитектурные памятники.
"За счёт фонда для музея приобретено современное дорогостоящее оборудование для проведения подводных археологических работ. Его применение позволяет осуществлять планомерные археологические изыскания в акватории Карантинной бухты с целью изучения затопленных припортовых зон древнего Херсонеса, создавать фотопланы и 3D модели подводных объектов, пополнять фонды музея-заповедника новыми находками", - добавляется в документе.
Музей-заповедник Херсонес Таврический
8 июля 2019, 11:59
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Херсонес Таврический (заповедник)Республика Крым
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