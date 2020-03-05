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Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса по миру
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РИА Новости

Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса по миру

23:12 05.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении нового типа коронавируса по региону и миру из-за решения Тегерана не ставить в паспорта отметки о посещении страны подданными Саудовской Аравии, говорится в заявлении представителя саудовского правительства для национального агентства новостей SPA.
"Саудовская Аравия порицает безответственное поведение Ирана, который разрешил саудовским подданным въезжать в страну без отметок в паспорте о пересечении границы с Ираном в то время, когда в мире распространяется новый коронавирус. Таким образом, Иран несет прямую ответственность за случаи заболевания коронавирусом, распространение его по миру и создание угрозы жизни людей, наносит урон международным усилиям по борьбе с этим заболеванием", - отметил представитель саудовских властей.
Он потребовал от Ирана раскрыть имена саудовцев, которые тайно посещали страну с 1 февраля.
Власти королевства призвали всех саудовских подданных, которые находились в Иране и вернулись в страну в течение последних недель, немедленно пройти медицинское обследование. Представитель властей пригрозил серьезным наказанием для всех, кто осмелится нарушить запрет на поездки в Иран.
В четверг саудовские власти объявили, что обнаружили коронавирус еще у трех человек, вернувшихся из поездки в Иран через Кувейт или Бахрейн. Общее число заболевших на территории королевства достигло пяти.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
6126078
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСаудовская АравияИранВ мире
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