Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

ООН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
"Я буду предлагать смелую новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений", - сказано в письме, которое зачитал в ООН замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд в ООН.
Мероприятие посвящено 50-летию со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.