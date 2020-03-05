Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

"Я буду предлагать смелую новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений", - сказано в письме, которое зачитал в ООН замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд в ООН.