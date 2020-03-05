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Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
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РИА Новости

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

23:10 05.03.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ООН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
"Я буду предлагать смелую новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений", - сказано в письме, которое зачитал в ООН замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд в ООН.
Мероприятие посвящено 50-летию со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
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РоссияКристофер ФордДональд ТрампКитайСШАВ мире
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