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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
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РИА Новости

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

23:07 05.03.2020
11651
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Заседание проходило в Калужском гарнизонном военном суде. По ее словам, уголовное дело было возбуждено из-за комментария к публикации о взрыве в приемной УФСБ в Архангельске.
"Суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
В прениях сторон гособвинитель просил приговорить Любшина к шести годам и одному месяцу колонии. Любшин и Молоканова настаивали на оправдательном приговоре. Защита намерена обжаловать приговор.
Депутат Госдумы Евгений Ревенко
27 ноября 2019, 17:17
В Госдуме призвали ввести тюремные сроки за рекламу наркотиков в Сети
95232847
Обсудить 14
КалугаПроисшествия
Популярные комментарии
Наконец то, реальные сроки начали давать за эту мерзость.
5 марта, 23:08
llevone2017
44000122
Все правильно. Но не верю в борьбу за чистоту общества, скорей защита защитников власти. Бывший глава ФСИН 2 года за махинации с 2,2 млрд. руб. Кто опасней для общества? Или Васильева меньшее зло? Или те, кто махинации с налогами на миллиарды совершает? Здесь я думаю реально штрафом можно было обойтись...
5 марта, 23:43
ivstlngrd
46111012
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