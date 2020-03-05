Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Заседание проходило в Калужском гарнизонном военном суде. По ее словам, уголовное дело было возбуждено из-за комментария к публикации о взрыве в приемной УФСБ в Архангельске.
"Суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
В прениях сторон гособвинитель просил приговорить Любшина к шести годам и одному месяцу колонии. Любшин и Молоканова настаивали на оправдательном приговоре. Защита намерена обжаловать приговор.
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