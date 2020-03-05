ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Береговая охрана Береговая охрана США доставила тесты на коронавирус на круизный лайнер, пришвартовавшийся у берегов Калифорнии, сообщил вице-президент США Майк Пенс

"Мы сегодня очень внимательно следим за круизным судном возле берегов Калифорнии. Береговая охрана доставила достаточное количество тестов для пассажиров этого судна", - сказал Пенс, которого цитируют местные телеканалы.

Ранее сообщалось, что Пенс посетил инновационный центр компании 3M, которая производит респираторы, защищающие от коронавируса.

Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.