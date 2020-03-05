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Береговая охрана США доставила тесты на коронавирус на круизный лайнер
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РИА Новости

Береговая охрана США доставила тесты на коронавирус на круизный лайнер

23:01 05.03.2020
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© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в Киркленде, США
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Береговая охрана США доставила тесты на коронавирус на круизный лайнер, пришвартовавшийся у берегов Калифорнии, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
"Мы сегодня очень внимательно следим за круизным судном возле берегов Калифорнии. Береговая охрана доставила достаточное количество тестов для пассажиров этого судна", - сказал Пенс, которого цитируют местные телеканалы.
Ранее сообщалось, что Пенс посетил инновационный центр компании 3M, которая производит респираторы, защищающие от коронавируса.
Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.
По информации Princess Cruises, всего в эту группу входят менее 100 человек. Их попросили не покидать каюты до прохождения проверки.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсКалифорнияСШАВ мире
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