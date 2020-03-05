Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T22:55+0300
https://ria.ru/20200305/1568220064.html
Лондон лидирует по числу заразившихся коронавирусом в Британии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568183248_0:338:2709:1862_1036x0_80_0_0_c64def288ce2f18e64d137a96f0c9dd5.jpg
РИА Новости

Лондон лидирует по числу заразившихся коронавирусом в Британии

22:55 05.03.2020
1578
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Наибольшее число заразившихся коронавирусом в Великобритании приходится на британскую столицу – здесь зафиксировано 25 случаев из 115 по стране, свидетельствуют данные минздрава Соединенного Королевства.
На втором месте по количеству заболевших – Юго-Восток и Северо-Запад Англии с 17 случаями в каждом регионе.
На Юго-Западе зарегистрировано 15 случаев, на Северо-Востоке, Йорке – 10, в английском регионе Мидлендс – 9. В Шотландии и Северной Ирландии – 6 и 3 соответственно, наименьшее число заболевших зарегистрировано в Уэльсе – 2 человека.
Минздрав Британии в четверг информировал, что число заболевших коронавирусом в стране выросло до 115, один пожилой человек скончался в больнице графства Беркшир.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
516203
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса по миру
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
У США нет достаточного количества тестов на коронавирус, заявил Пенс
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Собянин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Москве
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
Береговая охрана США доставила тесты на коронавирус на круизный лайнер
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Собянин: Москва вряд ли сможет избежать новых случаев коронавируса
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Власти Москвы создадут несколько call-центров по коронавирусу
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
В России оценили итоги встречи Путина и Эрдогана по Сирии
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
В Краматорске у украинки подозревают коронавирус
Медицинский работник во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
ВОЗ рассказала о ситуации с распространением коронавируса в мире
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Число заразившихся коронавирусом в Британии выросло до 115 человек
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В штате Мэриленд выявили три случая заражения коронавирусом
04:00Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке
03:58Маммолог: у молодых пациенток стали чаще выявлять рак груди
03:54Минтранс объяснил запрет заходить в метро голым и босым людям
03:51Спецрейс с иностранными дипломатами из КНДР во Владивосток отменили
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
Лента новостейМолния