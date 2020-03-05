Лондон лидирует по числу заразившихся коронавирусом в Британии

Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге

ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Наибольшее число заразившихся Наибольшее число заразившихся коронавирусом Великобритании приходится на британскую столицу – здесь зафиксировано 25 случаев из 115 по стране, свидетельствуют данные минздрава Соединенного Королевства.

На втором месте по количеству заболевших – Юго-Восток и Северо-Запад Англии с 17 случаями в каждом регионе.

На Юго-Западе зарегистрировано 15 случаев, на Северо-Востоке, Йорке – 10, в английском регионе Мидлендс – 9. В Шотландии и Северной Ирландии – 6 и 3 соответственно, наименьшее число заболевших зарегистрировано в Уэльсе – 2 человека.