Лондон лидирует по числу заразившихся коронавирусом в Британии

ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Наибольшее число заразившихся коронавирусом в Великобритании приходится на британскую столицу – здесь зафиксировано 25 случаев из 115 по стране, свидетельствуют данные минздрава Соединенного Королевства.
На втором месте по количеству заболевших – Юго-Восток и Северо-Запад Англии с 17 случаями в каждом регионе.
На Юго-Западе зарегистрировано 15 случаев, на Северо-Востоке, Йорке – 10, в английском регионе Мидлендс – 9. В Шотландии и Северной Ирландии – 6 и 3 соответственно, наименьшее число заболевших зарегистрировано в Уэльсе – 2 человека.
Минздрав Британии в четверг информировал, что число заболевших коронавирусом в стране выросло до 115, один пожилой человек скончался в больнице графства Беркшир.
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