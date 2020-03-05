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Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций
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РИА Новости

Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций

22:52 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 9 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 9 октября 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас по отдельности встречаются. Потом будет общая встреча", - сказал Песков.
Ранее в четверг на брифинге журналистам, отвечая на вопрос о возможности роспуска Госдумы, пресс-секретарь президента заявил, что в повестке Путина эта тема не значится, но при этом отметил, что все будет зависеть от лидеров думских фракций и эти вопросы надо адресовать им.
После беседы Путина с каждым из глав думских фракций президент проведет совместную с ними встречу. На ней президент обсудит с парламентариями поправки к Конституции. В середине февраля об этой встрече Путина попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Тогда он отметил, что есть просьба собрать четырех руководителей фракций, чтобы поговорить на тему поправок, обсудить предложения, которые есть у их руководителей. В ответ на это президент пообещал, что встреча состоится.
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