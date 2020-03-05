Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций

После беседы Путина с каждым из глав думских фракций президент проведет совместную с ними встречу. На ней президент обсудит с парламентариями поправки к Конституции. В середине февраля об этой встрече Путина попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Тогда он отметил, что есть просьба собрать четырех руководителей фракций, чтобы поговорить на тему поправок, обсудить предложения, которые есть у их руководителей. В ответ на это президент пообещал, что встреча состоится.