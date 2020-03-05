Власти Москвы создадут несколько call-центров по коронавирусу

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Власти Москвы создадут несколько call-центров, куда по поводу выдачи больничного листа смогут обратиться граждане, приехавшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу , сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Мы создали специальный call-центр, их будет несколько по городу, в соответствии с которым пытались сделать гражданам максимально удобный режим", - сообщила Ракова.

Заммэра пояснила, что человек, позвонивший в центр, оставляет о себе необходимую информацию, после чего МФЦ привозит ему больничный лист домой. "При выдаче больничного листа мы в обязательном порядке будем смотреть загранпаспорт и подтверждать факт пересечения границы из этой неблагоприятной страны", - пояснила Ракова. Она напомнила, что все те, кто вернулся из стран со случаями заражения, будут обязаны сообщить свои контактные данные в соответствующую службу.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.