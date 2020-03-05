Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T22:46+0300
https://ria.ru/20200305/1568219768.html
Власти Москвы создадут несколько call-центров по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568133171_0:252:2840:1849_1036x0_80_0_0_bbe39117735b243824fb31ab762e4b5d.jpg
РИА Новости

Власти Москвы создадут несколько call-центров по коронавирусу

22:46 05.03.2020
549
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Москвы создадут несколько call-центров, куда по поводу выдачи больничного листа смогут обратиться граждане, приехавшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы создали специальный call-центр, их будет несколько по городу, в соответствии с которым пытались сделать гражданам максимально удобный режим", - сообщила Ракова.
Заммэра пояснила, что человек, позвонивший в центр, оставляет о себе необходимую информацию, после чего МФЦ привозит ему больничный лист домой. "При выдаче больничного листа мы в обязательном порядке будем смотреть загранпаспорт и подтверждать факт пересечения границы из этой неблагоприятной страны", - пояснила Ракова. Она напомнила, что все те, кто вернулся из стран со случаями заражения, будут обязаны сообщить свои контактные данные в соответствующую службу.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ.
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
Вчера, 22:17
Штаб по контролю за коронавирусом в Москве станет круглосуточным
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
В российской столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под меднаблюдением на дому.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
201010
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
Штаб по контролю за коронавирусом в Москве станет круглосуточным
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке
Службы Москвы работают планово на фоне ситуации с коронавирусом
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Собянин: Москва вряд ли сможет избежать новых случаев коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Москве ввели повышенный режим готовности из-за коронавируса
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Собянин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Москве
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса по миру
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
У США нет достаточного количества тестов на коронавирус, заявил Пенс
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве проработают вопрос создания инфекционного корпуса
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Лондон лидирует по числу заразившихся коронавирусом в Британии
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 9 октября 2019
Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин объяснил невозможность ограничить торговлю из-за коронавируса
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
Береговая охрана США доставила тесты на коронавирус на круизный лайнер
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В штате Мэриленд выявили три случая заражения коронавирусом
04:00Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке
03:58Маммолог: у молодых пациенток стали чаще выявлять рак груди
03:54Минтранс объяснил запрет заходить в метро голым и босым людям
03:51Спецрейс с иностранными дипломатами из КНДР во Владивосток отменили
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
Лента новостейМолния