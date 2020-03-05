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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T22:39+0300
https://ria.ru/20200305/1568219682.html
Минобороны Турции сообщило о гибели еще двух военных в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

Минобороны Турции сообщило о гибели еще двух военных в Идлибе

22:39 05.03.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Минобороны Турции в четверг сообщило о том, что еще двое турецких военных погибли в сирийском Идлибе.
"В результате обстрела наших сил со стороны (сирийского) режима в районе операции "Щит весны" (начатой ВС Турции в Идлибе 27 февраля) два наших боевых товарища были убиты. Еще трое получили ранения. По целям режима, обнаруженным в этом районе, ведется ответный огонь", - говорится в заявлении.
Ранее в четверг по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии, которые продолжалась в Кремле более шести часов, был принят совместный документ. Начиная с нуля часов сегодняшней ночи будет введен режим прекращения огня. Президент РФ выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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