Минобороны Турции сообщило о гибели еще двух военных в Идлибе

АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Минобороны Минобороны Турции в четверг сообщило о том, что еще двое турецких военных погибли в сирийском Идлибе

"В результате обстрела наших сил со стороны (сирийского) режима в районе операции "Щит весны" (начатой ВС Турции в Идлибе 27 февраля) два наших боевых товарища были убиты. Еще трое получили ранения. По целям режима, обнаруженным в этом районе, ведется ответный огонь", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии, которые продолжалась в Кремле более шести часов, был принят совместный документ. Начиная с нуля часов сегодняшней ночи будет введен режим прекращения огня. Президент РФ выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.