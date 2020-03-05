В Краматорске у украинки подозревают коронавирус

"Сегодня, 5 марта, жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда, была госпитализированы с симптомами ОРВИ. В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больного и взяли биологический материал, который был направлен в 06.40 (07.40 мск – ред.) в "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в городе Киев. По состоянию на 18.00 (19.00 мск.) диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден", - сказано в сообщении на сайте Донецкой обладминистрации.