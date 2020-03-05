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В Краматорске у украинки подозревают коронавирус
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РИА Новости

В Краматорске у украинки подозревают коронавирус

22:35 05.03.2020 (обновлено: 22:36 05.03.2020)
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© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
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"Сегодня, 5 марта, жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда, была госпитализированы с симптомами ОРВИ. В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больного и взяли биологический материал, который был направлен в 06.40 (07.40 мск – ред.) в "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в городе Киев. По состоянию на 18.00 (19.00 мск.) диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден", - сказано в сообщении на сайте Донецкой обладминистрации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысяч в 76 странах, скончались 214 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаУкраинаВ мире
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