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Сенат США одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Сенат США одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

22:32 05.03.2020 (обновлено: 22:53 05.03.2020)
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© AP Photo / Damian DovarganesСторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
© AP Photo / Damian Dovarganes
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект по выделению 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, документ направляется на подпись президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования.
В поддержку выделения средств высказалось подавляющее большинство сенаторов - 96, и лишь один голос против. Ранее эту меру одобрила палата представителей США. Как ожидается, Трамп подпишет данный документ.
Ранее Трамп запросил у конгресса на борьбу в вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов.
Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета. Таким образом, общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будет гораздо выше.
До настоящего времени в США зарегистрировано около сотни случаев коронавируса. Ожидается, что число заболевших будет расти по мере того, как власти вводят широкое тестирование пациентов. До конца недели у больниц в США будет возможность обследовать на коронавирус до 400 тысяч человек. От вируса уже погибло 11 человек.
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