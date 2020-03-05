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Службы Москвы работают планово на фоне ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Службы Москвы работают планово на фоне ситуации с коронавирусом

22:28 05.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Все службы и структуры Москвы на фоне распространения в мире коронавируса работают в обычном режиме, нет оснований для ограничений, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ.
"На сегодняшний день все меры направлены на то, чтобы максимально сохранить режим города обычным, чтобы не было ограничений для жителей. Все службы, все мероприятия, все структуры города работают в обычном плановом режиме. Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет", - сообщила Ракова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
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Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
В столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под меднаблюдением на дому.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
600010
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваВ мире
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