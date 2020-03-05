Службы Москвы работают планово на фоне ситуации с коронавирусом

"На сегодняшний день все меры направлены на то, чтобы максимально сохранить режим города обычным, чтобы не было ограничений для жителей. Все службы, все мероприятия, все структуры города работают в обычном плановом режиме. Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет", - сообщила Ракова.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.

В столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под меднаблюдением на дому.